小雪來了》背跟腰要多曬冬陽 中醫：熬冬3養法很關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕補冬過後的氣溫節節下降，上了年紀的長輩、忙碌的上班族都要注意氣溫驟降，板橋新生堂醫師李含恩指出，有心血管疾病的人格外要小心，早上要外出，等到太陽出來後再出門，免吸入過多寒氣。

李含恩說，小雪節氣已進入冬天，《黃帝內經》說：「冬三月，此謂閉藏。」意思是這個季節要早睡晚起、保暖養藏。建議晚上10點前上床，睡足7、8小時，讓腎氣得以充養。白天也可曬曬背、曬曬腰，幫助陽氣充足，抵禦寒邪。

有心血管疾病史，李含恩表示，小雪以後要注意血壓波動、胸悶氣短、血壓飆高、走路會喘、胸口心臟悶痛，這是中醫所謂的「寒凝氣滯、血脈不暢」，冬季寒邪收引，血管收縮、氣血流動變慢，對心血管疾病患者尤為不利。保健建議：冬天雖冷，但別忘了「動則生陽」，可以選擇溫和輕鬆的運動，如散步、太極、快走、緩慢伸展，不必太劇烈。

其次要關心脾胃虛寒、消化不良的問題，李含恩表示，有些人開始胃脹、吃不下，吃到生冷的食物還會胃痛到無法上班。這就是「脾陽不足」。寒氣入裡最傷脾胃，冬天要避免生冷食物。脾陽虛的人可以適時地食補，但要依體質選擇，不是人人都適合同樣的食物。

再來是皮膚乾癢困擾，李含恩說，小雪時節「寒氣上升、空氣乾燥」，人體的陽氣開始內收，外在皮膚的血流量下降、汗腺分泌減少。中醫認為：「肺主皮毛」、「氣血充盈則膚潤」、「陰血不足則皮膚燥癢」。小雪節氣的乾冷會讓肺氣受傷、血行變慢、陰液不足，結果皮膚失去滋潤，就會出現乾癢、脫皮、龜裂，晚上或洗完澡後特別癢。

李含恩表示，皮膚養生要從內養起：潤肺養陰：多吃白木耳、百合、蜂蜜、黑芝麻。養血潤燥：可飲四物湯、紅棗桂圓茶。外養皮毛：洗澡水別太熱、時間不超過10分鐘，擦乾後立刻保濕鎖水。

小雪三養法：

●養陽氣：多曬太陽、泡腳15分鐘、灸關元穴。

●養肺氣：保暖口鼻、少食寒涼，多潤肺飲食。

●養心神：早睡晚起、靜養情志，讓氣血歸藏。

