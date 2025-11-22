自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

小雪來了》非衣服穿越多可熬過 手腳冰冷族從「腳」抖起來

2025/11/22 06:00

24節氣到了小雪，板橋新生堂中醫師李含恩對於呼吸道、身體卡卡、手腳冰冷族教戰熬冬守則；圖為情境照。（圖取自freepik）

24節氣到了小雪，板橋新生堂中醫師李含恩對於呼吸道、身體卡卡、手腳冰冷族教戰熬冬守則；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣到了小雪，身體由「準備冬藏」轉為「正式冬藏」，板橋新生堂中醫師李含恩指出，小雪過後寒風常來，但衣服也不是穿越多越好。

李含恩說，就算是立冬時「補冬」得宜，到了小雪前後，不少人手腳冰涼、皮膚乾癢、早晚咳嗽、胃口變差。此時若保養不當，寒邪容易深入經絡與臟腑，導致舊疾復發、氣血運行受阻，許多症狀隨之而來。

小雪節氣常見疾病，李含恩首推鼻過敏、咳嗽、氣喘易發，每到秋冬「一冷就咳」，睡覺時都要戴口罩遮住口鼻才能入睡。這類病人，外出一定要避風防寒、外出戴口罩圍巾。穿太厚、出汗後被風一吹，反而容易感冒。可多食白色食物潤肺：白木耳、蓮藕、百合、銀耳湯。

李含恩說，穿衣原則是：不出汗、不著涼，尤其要注意保護「頭頸、腰背、腹部」3個部位，別讓寒氣鑽進身體：

•頭頸要暖：戴圍巾、帽子、防風寒。
•腰背要暖：曬曬太陽，溫陽氣。
•腹部要暖：雙手搓熱後按摩肚臍周圍，有助養腎固氣。

還有一個關節痠痛與舊疾復發族群也要特別留意，李含恩表示，膝蓋痛是常見 的症狀，嚴重的人連上下樓梯都成問題，這是寒濕痺阻，「寒則氣滯，滯則不通，通則不痛。」寒氣易深入筋骨，陽虛或有舊傷者特別容易發疼。

李含恩提醒要避濕避寒，洗完澡或運動後務必擦乾保暖。也可多吃溫陽祛寒食物：薑、蔥、羊肉、桂圓、杜仲茶。多熱敷患處，或是直接去泡澡，也都能促進血液循環，把寒氣帶走。

還有一類的人是手腳冰冷，進入小雪更越發嚴重，李含恩建議，「寒從腳下起」，若常覺得手腳冰冷，睡前泡腳，也是小雪最簡單又舒服的養生法。這邊提供大家一個簡單的中藥泡腳法：

●材料：當歸、桂枝、艾葉、乾薑。
●用法：煎水後泡腳約 20 分鐘，水溫約40℃。
●泡後再揉揉腳底「湧泉穴」5分鐘。

