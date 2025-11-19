健康網》不想陷進糖尿病前期風險 研究：年輕人別吃「這類食物」

研究發現，年輕人攝取高鈉、高糖和不健康脂肪的食物，可能增加糖尿病的風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕研究指出，攝取高度加工食品會增加年輕人罹患糖尿病前期和血糖升高的風險，即使只稍微增加速食、包裝零食，以及高鈉、高糖的攝取量，也會大幅提高罹患糖尿病前期的風險。

《The Independent》報導，這項研究的主要作者瓦伊亞．查茲醫師（Dr. Vaia Lida Chatzi）表示：「年輕成年期是塑造長期健康的關鍵時期。透過關注年輕人，我們有機會及早介入，在糖尿病前期和其他風險因素成為終身問題之前採取行動。」在英國，一般英國人飲食中一半是超加工食品（UPF）。對青少年來說，這個比例接近2/3。

請繼續往下閱讀...

加州大學的科學家們追蹤了85名17到22歲的年輕成年人4年，並分析他們攝取超加工食品的情況。

研究人員將食物分為非超加工食品和超加工食品，後者包括糖果、汽水、穀物、包裝塗抹醬以及調味優格。接著，他們計算每位參與者每日熱量中有多少百分比來自超加工食品。

研究發現，攝取更多超加工食品與糖尿病前期，和早期血糖升高的風險增加有關，而血糖升高可能會導致糖尿病。

那些超加工食品攝取量增加10%的參與者，罹患糖尿病前期的風險高出64%，同時出現血糖調控問題的風險也高出56%。

查茲醫師表示：「我們的研究結果顯示，即使少量增加攝取高度加工食品，也可能干擾容易肥胖的年輕人的血糖調控。這些結果指出，飲食是可以改變的早期代謝疾病推手，也應成為針對年輕人的預防策略的迫切目標。」

糖尿病前期是指血糖水平高於正常，但尚未達到第二型糖尿病的程度。根據慈善組織「英國糖尿病協會」（Diabetes UK）的估計，英國每5位成年人中就有1位以上罹患糖尿病或糖尿病前期。

儘管糖尿病前期患者罹患第二型糖尿病的風險很高，但該慈善組織表示，透過生活方式和飲食的改變，是可以預防的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法