自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不想陷進糖尿病前期風險 研究：年輕人別吃「這類食物」

2025/11/19 10:48

研究發現，年輕人攝取高鈉、高糖和不健康脂肪的食物，可能增加糖尿病的風險；情境照。（圖取自freepik）

研究發現，年輕人攝取高鈉、高糖和不健康脂肪的食物，可能增加糖尿病的風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕研究指出，攝取高度加工食品會增加年輕人罹患糖尿病前期和血糖升高的風險，即使只稍微增加速食、包裝零食，以及高鈉、高糖的攝取量，也會大幅提高罹患糖尿病前期的風險。

The Independent》報導，這項研究的主要作者瓦伊亞．查茲醫師（Dr. Vaia Lida Chatzi）表示：「年輕成年期是塑造長期健康的關鍵時期。透過關注年輕人，我們有機會及早介入，在糖尿病前期和其他風險因素成為終身問題之前採取行動。」在英國，一般英國人飲食中一半是超加工食品（UPF）。對青少年來說，這個比例接近2/3。

加州大學的科學家們追蹤了85名17到22歲的年輕成年人4年，並分析他們攝取超加工食品的情況。

研究人員將食物分為非超加工食品和超加工食品，後者包括糖果、汽水、穀物、包裝塗抹醬以及調味優格。接著，他們計算每位參與者每日熱量中有多少百分比來自超加工食品。

研究發現，攝取更多超加工食品與糖尿病前期，和早期血糖升高的風險增加有關，而血糖升高可能會導致糖尿病。

那些超加工食品攝取量增加10%的參與者，罹患糖尿病前期的風險高出64%，同時出現血糖調控問題的風險也高出56%。

查茲醫師表示：「我們的研究結果顯示，即使少量增加攝取高度加工食品，也可能干擾容易肥胖的年輕人的血糖調控。這些結果指出，飲食是可以改變的早期代謝疾病推手，也應成為針對年輕人的預防策略的迫切目標。」

糖尿病前期是指血糖水平高於正常，但尚未達到第二型糖尿病的程度。根據慈善組織「英國糖尿病協會」（Diabetes UK）的估計，英國每5位成年人中就有1位以上罹患糖尿病或糖尿病前期。

儘管糖尿病前期患者罹患第二型糖尿病的風險很高，但該慈善組織表示，透過生活方式和飲食的改變，是可以預防的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中