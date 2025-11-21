自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》益生菌B. lactis A6 讓骨本、肌肉UP UP

2025/11/21 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

骨質與肌肉流失（骨鬆＋肌少症）是常見的代謝性疾病，與年齡、慢性發炎、腸道功能失調都有關。雖然益生菌在多種疾病的腸道調控上展現潛力，但針對「腸道菌失衡導致的骨質與肌肉流失」仍缺乏有效策略。

發表於Bone Research （2025 Feb;13（1）:28） 的研究使用兩種小鼠模型：DSS誘導腸道功能失調、以及廣效抗生素（ABX）處理。結果顯示，腸道功能受損會引發骨質與肌肉系統性流失，伴隨菌群失衡與丁酸缺乏。補充Bifidobacterium animalis subsp. lactis A6 （B. lactis A6） 可顯著改善骨與肌肉流失，調整腸道菌組成、提升產丁酸菌，並恢復血清、肌肉與骨組織的丁酸濃度。丁酸補充同樣能修復腸道屏障功能、增加益菌，並透過抑制NF-κB訊號、減少T細胞發炎因子分泌來減緩骨質與肌肉流失。

透視腸道菌》益生菌B. lactis A6 讓骨本、肌肉UP UP

這項研究凸顯「腸道–骨肌軸」在骨質與肌肉流失中的關鍵角色，也揭示特定益生菌（如B. lactis A6）及丁酸補充的治療潛力。對一般人而言，這提醒我們平時要重視腸道健康與發炎控制：維持規律生活、攝取足量膳食纖維、發酵食物與益生菌，有助於促進產短鏈脂肪酸菌群、強化腸道屏障與免疫平衡，未來也可能成為預防骨鬆與肌少症的新策略。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

