健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

透視腸道菌》別小看感冒 讓中風預後差 口腔、腸道菌也失衡

2025/11/19 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所 /微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

中風是全球第二大死亡與失能原因。臨床觀察發現，許多急性缺血性中風（acute ischemic stroke, AIS）患者在發病前曾有上呼吸道感染，但為何感冒會讓中風更嚴重、恢復更差，背後機制一直不清楚。

發表於 Frontiers in Microbiology （2024 Aug;15:1432958） 的研究，分析了各30名正常對照（NC）、AIS、以及有前驅上呼吸道感染的AIS（AIS-PI）患者的口咽與腸道菌相，並檢測系統性發炎指標。結果顯示，AIS-PI患者血中白血球、嗜中性球、CRP、同型半胱胺酸顯著升高，90天mRS評分較高。菌相分析顯示AIS與AIS-PI患者微生物多樣性上升、組成顯著改變：AIS-PI患者腸道中Megamonas、Megasphaera、Ruminococcaceae UCG-004、Rothia與Streptococcus顯著富集，口咽則富集Thermus、未培養Veillonella sp.與Oribacterium sinu等機會致病菌；而健康人則富集產短鏈脂肪酸的Eisenbergiella、Fusicatenibacter、Faecalibacterium等，這些菌與發炎指標、中風嚴重度呈負相關。

透視腸道菌》別小看感冒 讓中風預後差 口腔、腸道菌也失衡

這項研究顯示，急性缺血性中風患者若在發病前有上呼吸道感染，往往伴隨口咽與腸道菌群失衡，系統性發炎指標上升，導致中風更嚴重、預後更差。健康人腸道與口咽常見的產短鏈脂肪酸菌，如Faecalibacterium、Fusicatenibacter 等，與發炎程度和中風嚴重度呈負相關，顯示「好菌」可能具有保護作用。對一般民眾來說，這提醒我們平時不僅要預防感冒、維持免疫健康，也要重視口腔與腸道菌平衡，適度補充膳食纖維、發酵食品與益生菌，保持良好生活作息，減少感染機會，才能在發生中風等重大疾病時，降低全身發炎反應、提高復原力。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所 /微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

