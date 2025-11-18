健康網》私密處癢到睡不著？ 醫示警可能是感染警訊

私密處輕微搔癢者可先從日常調整著手，包括改穿透氣裙裝或寬鬆衣物等；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕雖然已是涼爽的11月，但不少女性私密處搔癢的問題卻沒有隨著氣溫降低而消失，反而可能因為衣物厚重或環境乾燥而變得更困擾。新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師」指出，外陰部搔癢常見4原因，包括褲子不透氣、過度清潔、過敏反應、感染或疾病。

嚴絢上提醒，外陰部搔癢並非小問題，有時背後可能是感染或疾病，一旦影響日常生活或伴隨紅斑、疹子、突起，就應盡速就醫。

外陰搔癢常見4原因

●褲子不透氣：天氣悶熱，加上緊身衣物，汗水積在私密處，容易引發搔癢。

●過度清潔：清潔過度會讓肌膚乾燥，反而造成刺激與癢感。

●過敏反應：部分女性對消毒液、衛生棉或護墊材質敏感，導致外陰不適。

●感染或疾病：

1.黴菌感染：紅斑、脫皮，甚至有豆腐渣樣分泌物。

2.細菌性毛囊炎：小膿疹或紅腫。

3.病毒感染：小水泡、疼痛。

4.陰道滴蟲、性病等，也可能以搔癢為初期症狀。

醫籲調整習慣 無效就應就醫

嚴絢上建議，輕微搔癢者可先從日常調整著手，包括改穿透氣裙裝或寬鬆衣物、避免私密處過度清潔、檢視衛生棉或護墊是否更換品牌等；若嘗試後症狀依舊，或已明顯影響睡眠與生活，就應尋求婦產科專業檢查。

