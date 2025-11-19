自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》健房3個錯誤姿勢 醫：會練出「痔瘡」

2025/11/19 15:09

健身房教練最怕看到3個錯誤姿勢，大腸直腸外科醫師賴依伶說，不僅容易受傷，還會練出「痔瘡」；圖為情境照。（圖取自freepik）

健身房教練最怕看到3個錯誤姿勢，大腸直腸外科醫師賴依伶說，不僅容易受傷，還會練出「痔瘡」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在健身房會練出痔瘡？大腸直腸外科醫師賴依伶指出，一般人都認為久坐會得痔瘡，但是不少熱愛健身及做重訓的人，他們也是「壓力型痔瘡」的高風險族群。

賴依伶在臉書專頁「痔瘡剋星-大腸直腸外科 賴依伶醫師」發文分享，她表示，其實痔瘡不是運動造成的，而是「用力的方式錯了」，尤其在深蹲、硬舉、憋氣推舉時，腹壓瞬間暴增，肛門靜脈叢被迫承受巨大的壓力，就像在屁屁那邊「撐爆血管」一樣，久了就會形成痔瘡。

她指出，在健身房中，教練最怕看到的3大錯誤姿勢：

●憋氣硬撐：造成腹壓飆高。

●負重太快、太猛：沒有核心支撐。

●忘記呼吸節奏：記住口訣─吸氣蹲、吐氣起。

賴依伶在臨床上，也發現有些病人太緊張，誤把脹氣當成痔瘡。她指出，脹氣等一會兒排氣後就消了；痔瘡是要等了一會兒才敢坐下來。

