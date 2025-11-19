限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》健房3個錯誤姿勢 醫：會練出「痔瘡」
〔健康頻道／綜合報導〕在健身房會練出痔瘡？大腸直腸外科醫師賴依伶指出，一般人都認為久坐會得痔瘡，但是不少熱愛健身及做重訓的人，他們也是「壓力型痔瘡」的高風險族群。
賴依伶在臉書專頁「痔瘡剋星-大腸直腸外科 賴依伶醫師」發文分享，她表示，其實痔瘡不是運動造成的，而是「用力的方式錯了」，尤其在深蹲、硬舉、憋氣推舉時，腹壓瞬間暴增，肛門靜脈叢被迫承受巨大的壓力，就像在屁屁那邊「撐爆血管」一樣，久了就會形成痔瘡。
請繼續往下閱讀...
她指出，在健身房中，教練最怕看到的3大錯誤姿勢：
●憋氣硬撐：造成腹壓飆高。
●負重太快、太猛：沒有核心支撐。
●忘記呼吸節奏：記住口訣─吸氣蹲、吐氣起。
賴依伶在臨床上，也發現有些病人太緊張，誤把脹氣當成痔瘡。她指出，脹氣等一會兒排氣後就消了；痔瘡是要等了一會兒才敢坐下來。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應