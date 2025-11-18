自由電子報
健康 > 杏林動態

竹北東元醫院高階醫學影像中心 輻射劑量大幅縮減

2025/11/18 19:45

竹北東元綜合醫院斥資1億成立的高階醫學影像中心，引進啟用「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」。（記者黃美珠攝）

竹北東元綜合醫院斥資1億成立的高階醫學影像中心，引進啟用「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北東元綜合醫院新成立的高階醫學影像中心所引進的「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」，僅需0.275秒、在1個心跳的時間內就能完成斷層掃描，執行一般常規性電腦斷層的輻射劑量只有原來的一半，做心臟斷層檢查時的輻射劑量更是只要原本劑量的10分之1。其具備高速掃描、低輻射劑量、高解析度以及高舒適體驗4大特點。

東元高級健檢中心主任林洋鈺說，這個640切、高切數的電腦斷層掃描儀，轉一圈只要花0.275秒，就能完成檢查；「640切」還代表它掃描人體的長度是16公分，而心臟大小約13、14公分，等於一圈就能完整涵蓋受檢者的整顆心臟，即便是做最困難的心臟斷層檢查，也能僅花0.27秒、在1個心跳的時間內就搞定。

這樣快速掃描的好處，就是讓受檢者即使是心律不整或心跳速度比較快，都可以在幾乎不使用「降低」心跳用藥下，得到清晰明確的冠狀動脈血管斷層攝影影像。而它在做一般常規性電腦斷層時，輻射劑量只有原來的一半，進行心臟斷層檢查時，輻射劑量甚至只有原本劑量的10分之1。

另，配合嶄新的硬體，東元也把AI功能導入放射科的診斷流程，輔助放射科師醫師判讀，目前已用於肺部低劑量電腦斷層，跟冠狀動脈血管鈣化與狹窄指數的判讀上，前者直接用AI軟體輔助放射科醫師去偵測結節所在進而判讀良性或惡性，後者更能在短短1分鐘內生成出冠狀動脈鈣化指數，都大大加速了診斷的流程，是未來協助鄉親預防肺癌、心臟病的利器。

