健康網》女人致死率最高 醫：非乳癌 尤其在溫差大日子

氣溫在急速下降，振興醫院心臟血管內科表示，女性心臟病並非只有胸痛，還有可能是肩膀痛、背痛、噁心、喘、極度疲倦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心血管疾病其實是全球女性的頭號死因，每年造成的女性死亡遠比乳癌還多。振興醫院心臟血管內科主任陳冠群指出，女性30%的死亡來自心血管疾病，尤其在氣溫驟降，更要格外注意。

振興醫院臉書專頁「CHGH CV - 振興醫院心臟血管內科」分享指出，陳冠群表示，心血管疾病其實是全球女性的頭號死因，每年造成的女性死亡遠比乳癌還多。女性在停經後血管老化更快，若罹患高血壓是女性最重要的危險因子。

請繼續往下閱讀...

他也提到，女性心肌梗塞，往往預後更差。發病年齡平均比男性大10歲，高齡女性比例更多，特別針對75歲以上的族群，心臟的冠狀動脈血管發生完全阻塞（STEMI）發生時，死亡率更高，心因性休克後存活率較低。

振興醫院心臟血管內科指出，女性心臟病不一定是「胸痛」，可能是肩膀痛、背痛、噁心、喘、極度疲倦。因此，很容易被忽視或者是延誤診斷。

以下的症狀更要提高警覺：

●胸悶、喘。

●背痛、肩痛。

●冒冷汗、頭暈。

●活動就很喘或突然極度疲倦。

振興醫院心臟血管內科表示，有上述症狀，千萬不要再硬撐，盡快就醫，以免延誤搶救。

