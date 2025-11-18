自由電子報
健康醫療
健康 > 杏林動態

竹北東元綜合醫院慶30週年 高階醫學影像中心啟用

2025/11/18 18:48

東元醫院副院長劉雅文（左起）、黃禹仁、新竹縣長楊文科、東元醫院院長黃忠山、東元醫院副院長林鎮宇一起替30而立的竹北東元醫院切蛋糕慶賀。（記者黃美珠攝）

東元醫院副院長劉雅文（左起）、黃禹仁、新竹縣長楊文科、東元醫院院長黃忠山、東元醫院副院長林鎮宇一起替30而立的竹北東元醫院切蛋糕慶賀。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北東元綜合醫院今（18）日慶祝30週年院慶，院長黃忠山今天下午邀請新竹縣長楊文科一起切下蛋糕，並表揚30年表現績優的醫護同仁，還當場宣布，他們為了邁向下一個30年，院方斥資1億成立全新的高階醫學影像中心，所引進的「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」正式啟用，代表這個服務地方鄉親多年的「老朋友」，也趕上了智慧醫療的浪潮。

院長黃忠山說，1991年新竹縣被中央評估是全國醫療資源最嚴重缺乏地區，在行政院醫療發展基金補助利息下，他用父親黃東元名字新蓋醫院，於1995年開幕服務鄉親。

初期他以救命醫療、緊急醫療為主要目標，聘請林口長庚、台大、台北榮民總院的醫師來到新竹縣，2015年經當時的衛生署評鑑且公告成為竹竹苗唯一重度級急救責任醫院，而這個急救責任涵蓋了急性冠心症、心肌梗塞、急性腦中風、腦出血、脂肪栓塞、高危險妊娠、新生兒醫療、以及緊急外傷等領域，同時擁有成人和新生兒的加護病房。

他說，當年其父母親訓示開醫院必須「愛護病人，照顧病人，如同愛與照顧自己家人」，謹遵親訓，他努力留住最好的醫師戶、藥師、護理師以及其他各種醫療人才，用「愛才、借才、留才」，讓這些人才也能愛護、照顧病人像自己家人。

其中留才的一個措施就是照顧他們的下一代，所以陸續開辦星苗教育和康乃薾2個教育體系、康乃薾國際實驗國高中以及康乃薾新竹縣美國學校。未來的東元將參考史丹佛大學，持續引進國際級醫療設備來服務大新竹鄉親。

