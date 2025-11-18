自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不愛「三色豆」 營養學博士推「新版三色豆」

2025/11/18 19:46

〔健康頻道／綜合報導〕便當內有「三色豆」，有些人是不喜歡的，台灣營養基金會董事吳映蓉表示，他們不是沒營養，可能是大家太常看到而不喜歡。

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文分享，三色豆=青豆仁+玉米粒+胡蘿蔔丁，將它們拆解出來：

●青豆仁：
青豆仁不是黃豆、毛豆、黑豆那種高蛋白豆。但你若把它當「豆類蛋白」就會誤會。他的澱粉比蛋白質多，是一種膳食纖維，但是只有一點點蛋白質。

●玉米粒：
它是良好的「澱粉來源」，它是全穀，有膳食纖維、玉米黃素、天然多酚，它對護眼很有幫助。

●胡蘿蔔丁：
是三色豆裡唯一的蔬菜，胡蘿蔔是這組合中最「蔬菜」的角色，內含β-胡蘿蔔素、抗氧化、膳食纖維。

吳映蓉表示，真的不是太喜歡「三色豆」，若把把青豆仁改成毛豆，會不會更好。「新版三色豆」有全穀雜糧類（玉米）、有毛豆（豆魚蛋肉類，整個蛋白質整個升級）、有紅蘿蔔（蔬菜類），會不會改變你的想法？

