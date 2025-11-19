健康網》天氣冷易心血管阻塞！ 醫警告：提防危險「2時機」

專家表示，天冷一定要保暖，年長者最好戴著帽子、手套、襪子，全方位守護心血管；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕東北季風開始發威，低溫頻頻下探，有心臟問題的民眾要多加留意。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，天氣冷會造成血管收縮導致血壓上升、心律不整、以及心血管阻塞，甚至可能因血小板被活化，容易產生血栓的危險，容易引發心肌梗塞和腦中風，要注意穿著保暖，特別是在離開溫暖的被窩，或是剛洗完熱水澡，更是引發血管阻塞的危險時機。

感冒也得提防！劉中平說明，心血管問題，除了溫度下降的危險因子外，民眾容易忽略的就是感冒，許多研究顯示，感冒發燒是心血管疾病的危險因素，因為發炎反應會讓血管內皮受損和血栓增加，導致心血管阻塞。

他接著說，天冷一定要保暖，尤其是保護四肢末端的衣物特別要注意，年長者最好戴著帽子、手套、襪子，全方位防護。同時，適當的水分補充也很重要，冬天血管容易凝集，多喝水可以讓血液流動性增加，減少產生血栓的機會。

劉中平提到，現在的房子室內都很溫暖，甚至有開暖氣，但是離開溫暖的環境就容易有溫差變化的情況，從溫暖的被窩離開或是剛洗完熱水澡，是最容易因為溫差導致血管收縮，引發血管阻塞的危險時機。所以，務必穿好衣服再離開被窩或浴室，這樣的危機意識不只是年長者要留意，就算是年輕人也必須防範，預防心血管疾病的可能風險。

劉中平提醒，別忽略流感疫苗的注射，臨床研究顯示一般人接種流感疫苗可以減少一半的猝死機會和2成中風的危險，心臟病人接種流感疫苗，可以減少3成心肌梗塞的危險。他強調，天氣變冷時，提早接種流感疫苗，除了預防感冒以外，也可以以間接的預防心血管疾病。

