健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃錯不只害人老得快！ 研究：恐增住院風險

2025/11/23 13:02

研究顯示，年長者多吃蔬菜、水果、豆類，可以維持健康，延緩罹患慢性疾病的機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想像兩位70多歲的人，都很活躍、能獨立生活，不過接著的15 年裡，其中一人開始出現兩到三種慢性疾病，像是心臟病、糖尿病等，但是另一人則依然相對健康。究竟差別在哪裡？研究顯示，飲食可能是關鍵之一 。

The Independent》報導，由瑞典卡羅琳學院（Karolinska Institutet）老化研究中心的團隊，追蹤超過 2,400 名瑞典年長者長達15年，他們完成的研究指出，那些維持健康飲食的人，慢性疾病的發展速度比較慢；相反地，攝取被認為「促發炎」的人，也就是常吃加工肉、精緻穀物、含糖飲料的人，身體更容易出現持續性的低度慢性發炎，而發炎也是許多慢性病的主要原因之一。

雖然人們早已知道飲食有助於預防某些疾病，研究表明，飲食也可能影響生物老化的整體速度。這意味著，同時患有多種疾病，是老年人面臨的最大問題之一，它恰恰會增加殘疾、住院和早逝的風險。

研究觀察4種知名的飲食型態。其中3種包含了MIND飲食（為了保護大腦健康設計）、替代性健康飲食指數（以降低疾病風險的食物為主）、以及地中海飲食，這3種飲食型態與疾病較慢累積有關。第4種則是高發炎性飲食，也就是富含加工食品與糖的飲食，這與疾病累積速度則有比較快。

其中影響最明顯的是，心血管疾病與心理健康問題。換句話說，飲食較好的人，不太容易出現心臟衰竭、中風、憂鬱症或失智等疾病。 

為什麼食物具有如此強大的影響力？原因之一可能是發炎。隨著年齡增長，許多人會出現低度慢性發炎，有時被稱為「發炎老化」，這與多種疾病有關。富含蔬菜、水果、全穀物和健康脂肪的飲食，往往有助於減輕發炎。而富含高度加工食品和糖的飲食，則恰恰相反。

另一個原因是，健康飲食有助於增強身體的抵抗力。它們提供必需的營養素，幫助維持免疫功能、肌肉量和認知健康。隨著時間的推移，這會對人們的衰老方式產生顯著影響。

年長者該吃什麼呢？答案很明確：多吃蔬菜、水果、豆類、堅果和全穀類。選擇健康的脂肪，例如魚類。限制紅肉和加工肉類、含糖飲料和固體脂肪的攝取。

當然，飲食只是健康老化的一部分。身體活動、社交連結，以及取得醫療資源，也都在健康老化中扮演重要角色。研究則是提醒人們，提升飲食品質是一種相對簡單、容易做到的方法，能幫助年長者活得更久、更健康。

