自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》壓力損腸道健康？ 百萬網紅專家：練習「感恩」幫大忙

2025/11/18 18:12

壓力不只影響心情，還破壞腸道健康。專家提醒，不妨試試感恩日記，每天睡前寫下當天感謝的3件事，能夠減少壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

壓力不只影響心情，還破壞腸道健康。專家提醒，不妨試試感恩日記，每天睡前寫下當天感謝的3件事，能夠減少壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活充滿壓力，長期壓力不只影響心情，還會破壞腸道健康。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）提醒，「壓力是干擾腦腸軸的最大成因」。他指出，腦腸軸一旦受損，可能導致焦慮、睡眠變差，甚至造成腹部脂肪堆積。他建議民眾，不妨嘗試零成本的「感恩練習」，可有效減少壓力荷爾蒙，改善腸道訊號傳遞，促進健康。

帕爾透過影片說明「壓力如何傷害腸道」，幫助民眾了解如何保護腸道健康。他說明，腸道擁有大量神經細胞，與大腦透過神經與荷爾蒙保持雙向溝通，因此又被稱為「第二大腦」。從情緒、免疫力到消化狀況，都與這條「腦腸軸」密切相關。

然而，當壓力來臨時，身體會分泌皮質醇（cortisol），讓人進入「戰或逃」的狀態，以應對急性威脅。問題在於，現代人普遍面臨長期壓力，使皮質醇長期偏高，導致腦與腸的溝通品質下降。尤其當皮質醇會長期偏高，可能造成：腦腸溝通失衡、荷爾蒙混亂、腸胃敏感、消化不良、焦慮、睡眠變差。

民眾無法避免壓力，又該怎麼辦？帕爾提到，生活中沒有人能躲開壓力，但我們可以透過策略改善身體的反應，例如：規律運動、吃得健康、保持良好睡眠、維持日常自我照護習慣。

每日感恩練習

同時，帕爾在影片中也推荐「最簡單卻最強大」的方式，每日感恩練習。研究指出，感恩能提升大腦中的多巴胺與血清素，也就是「快樂荷爾蒙」。這兩種物質能降低皮質醇，使壓力反應趨於平穩，有助改善腸道訊號傳遞。「有研究顯示，感恩練習能讓皮質醇下降約 23%，」他說。

他建議，每天寫下你感謝的3件事，最簡單的方式就是「感恩日記」。做法如下：

1.每天睡前寫下當天讓你感到感謝的3件事。

例如：

●有人幫助了你
●家人的陪伴
●美味的晚餐
●孩子的笑容
●聽到一句鼓勵的話

2.將紙條放入一個瓶子或盒子裡。

3.每個月底打開閱讀這些紙條，讓自己重新體會生活中的美好。

他提醒，最重要的是要真心，不能敷衍。每日的感恩必須從內心產生，才能真正產生作用。

帕爾總結，感恩是「世界上最自然、最便宜的抗憂鬱方式」。不需要藥物、不需費用，只需每天花幾分鐘，就能強化腦腸軸，改善腸道健康，讓整體情緒狀態更穩定。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中