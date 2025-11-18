健康網》壓力損腸道健康？ 百萬網紅專家：練習「感恩」幫大忙

壓力不只影響心情，還破壞腸道健康。專家提醒，不妨試試感恩日記，每天睡前寫下當天感謝的3件事，能夠減少壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活充滿壓力，長期壓力不只影響心情，還會破壞腸道健康。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）提醒，「壓力是干擾腦腸軸的最大成因」。他指出，腦腸軸一旦受損，可能導致焦慮、睡眠變差，甚至造成腹部脂肪堆積。他建議民眾，不妨嘗試零成本的「感恩練習」，可有效減少壓力荷爾蒙，改善腸道訊號傳遞，促進健康。

帕爾透過影片說明「壓力如何傷害腸道」，幫助民眾了解如何保護腸道健康。他說明，腸道擁有大量神經細胞，與大腦透過神經與荷爾蒙保持雙向溝通，因此又被稱為「第二大腦」。從情緒、免疫力到消化狀況，都與這條「腦腸軸」密切相關。

然而，當壓力來臨時，身體會分泌皮質醇（cortisol），讓人進入「戰或逃」的狀態，以應對急性威脅。問題在於，現代人普遍面臨長期壓力，使皮質醇長期偏高，導致腦與腸的溝通品質下降。尤其當皮質醇會長期偏高，可能造成：腦腸溝通失衡、荷爾蒙混亂、腸胃敏感、消化不良、焦慮、睡眠變差。

民眾無法避免壓力，又該怎麼辦？帕爾提到，生活中沒有人能躲開壓力，但我們可以透過策略改善身體的反應，例如：規律運動、吃得健康、保持良好睡眠、維持日常自我照護習慣。

每日感恩練習

同時，帕爾在影片中也推荐「最簡單卻最強大」的方式，每日感恩練習。研究指出，感恩能提升大腦中的多巴胺與血清素，也就是「快樂荷爾蒙」。這兩種物質能降低皮質醇，使壓力反應趨於平穩，有助改善腸道訊號傳遞。「有研究顯示，感恩練習能讓皮質醇下降約 23%，」他說。

他建議，每天寫下你感謝的3件事，最簡單的方式就是「感恩日記」。做法如下：

1.每天睡前寫下當天讓你感到感謝的3件事。

例如：

●有人幫助了你

●家人的陪伴

●美味的晚餐

●孩子的笑容

●聽到一句鼓勵的話

2.將紙條放入一個瓶子或盒子裡。

3.每個月底打開閱讀這些紙條，讓自己重新體會生活中的美好。

他提醒，最重要的是要真心，不能敷衍。每日的感恩必須從內心產生，才能真正產生作用。

帕爾總結，感恩是「世界上最自然、最便宜的抗憂鬱方式」。不需要藥物、不需費用，只需每天花幾分鐘，就能強化腦腸軸，改善腸道健康，讓整體情緒狀態更穩定。

