自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》皮膚想緊緻？ 百萬網紅醫推8食物+飲食1關鍵護膠原

2025/11/19 06:23

攝取足夠蛋白質才能提供合成膠原蛋白所需的胺基酸，可從雞蛋、豆漿等食物取得蛋白質。（圖擷取自freepik）

攝取足夠蛋白質才能提供合成膠原蛋白所需的胺基酸，可從雞蛋、豆漿等食物取得蛋白質。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕膠原蛋白（簡稱膠原）是維持肌膚緊緻的重要基礎，但隨著年齡、紫外線與環境刺激累積，膠原會逐漸流失、品質也會下降。美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞・蘇亞雷斯 Andrea Suarez）指出，除了防曬外，日常飲食中包含8大食物，分別為優質蛋白質、Omega-3脂肪酸、深綠色葉菜、紅色蔬果（茄紅素）、橙色蔬菜（維生素 A）、維生素C水果、大豆製品、大蒜，以及「避免高AGE、以低溫烹調為主」的飲食習慣，都有助促進膠原生成、維持肌膚彈性。

德瑞醫師（Dr. Dray）是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有257萬位訂閱者，她在社群平台推出的影片「促進膠原蛋白生成的最佳食物」，吸引187萬人次點閱。

德瑞指出，許多人在保養上專注於使用抗老保養品，但生活習慣、飲食才是維持膠原蛋白的基礎。她強調，從飲食取得必要的原料及抗氧化物質，對維持膠原結構、減少損傷都很重要。

優質蛋白質：提供膠原的原料

德瑞指出，膠原本身是蛋白質，必須攝取足夠蛋白質才能提供合成所需的胺基酸。德瑞建議從瘦肉、魚、雞蛋、豆類取得蛋白質，其中蛋清富含賴氨酸，是膠原生成的重要成分。

至於膠原蛋白胜肽補充品，德瑞指出，雖然有研究顯示可能可改善皮膚水分、具有抗炎作用，但證據仍有限；若希望從食物補充，可選擇大骨湯作為膠原來源之一。

Omega-3脂肪酸：抗炎保護膠原

Omega-3能降低體內發炎，有助減少膠原破壞，並維持皮膚細胞膜結構。她推薦核桃、奇亞籽、亞麻籽與鯖魚等多脂魚類。

Omega-3能降低體內發炎，有助減少膠原破壞，並維持皮膚細胞膜結構。美國百萬網紅醫師德瑞推薦核桃等食物。（圖擷取自photoAC）

Omega-3能降低體內發炎，有助減少膠原破壞，並維持皮膚細胞膜結構。美國百萬網紅醫師德瑞推薦核桃等食物。（圖擷取自photoAC）

深綠色葉菜：維生素C與葉酸來源

羽衣甘藍、菠菜等深綠色蔬菜富含維生素C，是膠原合成不可或缺的關鍵營養，也是強力抗氧化物，可減少自由基造成的膠原損傷。

此外，葉酸對皮膚細胞分裂與DNA修復同樣重要。她提醒，吸菸會消耗維生素C，應避免以減少膠原流失，

紅色蔬果：茄紅素抗氧化

番茄、紅甜椒與甜菜含豐富茄紅素，可協助清除自由基、減少紫外線對膠原造成的破壞，提升皮膚面對外在刺激的能力。

番茄、紅甜椒與甜菜含豐富茄紅素，可協助清除自由基、減少紫外線對膠原造成的破壞，提升皮膚面對外在刺激的能力。（圖擷取自photoAC）

番茄、紅甜椒與甜菜含豐富茄紅素，可協助清除自由基、減少紫外線對膠原造成的破壞，提升皮膚面對外在刺激的能力。（圖擷取自photoAC）

橙色蔬菜：維生素A促進膠原修復

胡蘿蔔與紅薯（地瓜）含有大量維生素A，有助支持皮膚完整性並促進受損膠原的修復。德瑞強調，維生素A應以天然食物攝取為主，除非經醫師建議，不宜自行服用高劑量補充品，以免造成毒性累積。

富含維生素C的水果：抗老關鍵成分

藍莓、黑莓、覆盆子等漿果，以及奇異果與柑橘類水果，均富含維生素C，可促進膠原合成並提供強效抗氧化力，有助修補並抵禦自由基攻擊。

奇異果富含維生素C，可促進膠原合成並提供強效抗氧化力，有助修補並抵禦自由基攻擊。（圖擷取自photoAC）

奇異果富含維生素C，可促進膠原合成並提供強效抗氧化力，有助修補並抵禦自由基攻擊。（圖擷取自photoAC）

大豆製品：異黃酮減少膠原分解

大豆、豆腐、毛豆與豆漿等皆為植物性蛋白來源。大豆中的異黃酮（如染料木素 genistein）具抗炎作用，可抑制基質金屬蛋白酶（MMP），進而減少膠原分解。德瑞指出，大豆攝取與降低部分慢性病風險有關，除非過敏，無須因迷思而避免食用。

大蒜：富含硫化物、助修補膠原

大蒜含有硫磺、牛磺酸與硫辛酸，皆是促進膠原生成與修復的重要成分。德瑞說，大蒜味道雖重，但其營養價值值得納入日常飲食。

關鍵飲食原則：避免高AGE、少油炸與高溫烹調

除了吃什麼，更重要的是避免「破壞膠原的飲食」。德瑞說，晚期糖化終產物（AGEs）會降低膠原與彈性蛋白品質，使皮膚老化更快。

高溫油炸、燒烤、炙烤、煙燻及加工糕點的AGE含量特別高；若改以水煮、蒸、燉、低溫烹調等方式替代，可大幅降低膠原受損風險。

德瑞表示，這8大食物共同具備抗炎、抗氧化特性，不僅能保護膠原，也支持全身健康。若再搭配避免高AGE的飲食習慣，長期下來更有助維持肌膚彈性、延緩老化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中