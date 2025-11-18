健康網》熟男越活越年輕？ 關鍵在睪固酮穩定不流失

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，健康的飲食與運動習慣能穩定睪固酮，也也是許多男星保持活力的原因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼同樣是熟男，有些男明星越活越年輕，但多數男性卻愈顯疲態？初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，關鍵可能在於男性荷爾蒙「睪固酮」（TT）。健康的飲食與運動習慣能穩定睪固酮，也是許多男星保持活力的原因。

一項刊登於《臨床醫學電子期刊》（eClinicalMedicine）的跨國研究也證實，睪固酮能替「老化時鐘」踩煞車。研究顯示，60歲以上男性的抗老化效果甚至比年輕族群高出2.6倍。

該項研究整合中國、美國、英國4個大型健康資料庫，分析超過17,000名男性的血液數據，以「生物學年齡」評估身體機能老化程度。結果發現，在美國與中國的3個大型隊列中，睪固酮每增加1單位，老化加速值下降0.01至0.078年。

英國團隊針對同一批男性追蹤約4年後再次測量，結果發現，睪固酮提升幅度最高的前25％男性，老化加速值平均下降0.12年，顯示睪固酮維持得好，身體的老化時鐘就能變慢，甚至有可能「逆轉」。

相反地，當睪固酮不足時，老化速度明顯加快。研究以38位前列腺癌切除手術患者為例，他們接受雄激素剝奪療法（ADT）後睪固酮濃度下降，生物學年齡加速值平均增加1.804年，彷彿老化被「催油門」。

周建安表示，睪固酮下降並非只受年齡影響。現代男性常見的久坐、外食、熬夜與壓力過大，會使身體長期處於高皮質醇狀態，抑制睪固酮生成；而睪固酮低下又會與肥胖及胰島素阻抗形成惡性循環。脂肪組織中的芳香化酶會將睪固酮轉為雌激素，使男性荷爾蒙更低、代謝更慢、脂肪更難消除，疲態也更明顯。

3招助睪固酮穩定回升

周建安建議，想穩定睪固酮、重啟代謝，可從3方向著手。

●控糖與體重管理：減少含糖飲料與精緻澱粉，增加蛋白質與蔬菜比例。

●規律運動：特別是重量或阻力訓練，每週2-3次即可促進睪固酮自然分泌。

●充足睡眠與減壓：維持每晚7-8小時睡眠能降低皮質醇濃度。

周建安提醒，睪固酮不只是性功能指標，更是男性整體代謝與健康核心。若長期出現疲勞、情緒低落、肌肉流失或體脂上升等狀況，應尋求醫師與營養師評估胰島素阻抗與荷爾蒙狀態，並依個人化飲食與減重策略調整，讓身體在安全範圍內恢復活力，真正做到「越活越年輕」。

