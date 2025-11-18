自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》佳子公主得新冠變異株NB.1.8.1 疾管署催打疫苗

2025/11/18 20:15

深受日本人喜愛的佳子公主，今傳出罹患新冠肺炎。台灣疾管署也呼籲國人，天氣漸冷宜盡早完成疫苗施打。（美聯社）

深受日本人喜愛的佳子公主，今傳出罹患新冠肺炎。台灣疾管署也呼籲國人，天氣漸冷宜盡早完成疫苗施打。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕日本皇室最美「佳子公主」傳出罹患新型冠狀病毒病，COVID-19，今（18）日已取消行程，在家靜養。根據疾管署最新疾情資料，日本疫情有下降趨勢，目前以變異株NB.1.8.1占比最高。

佳子公主今年30歲，她深受日本人喜愛，根據《日本新聞網》報導，她於16日出席「青少年主張全國大會」，當晚就出現武肺經典症狀喉嚨痛，17日接受篩檢時呈現陰性；不過，佳子公主今早出現發燒症狀，再度篩檢後確診新冠肺炎。

疾管署指出，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種7461人次。新冠疫情目前處低點波動，第46週（11/9-11/15）新冠門急診就診計1161人次，較前一週下降9.9%，主流變異株為NB.1.8.1。

全球近期新冠病毒陽性率呈波動下降趨勢，惟非洲及東地中海區署陽性率增加。全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國仍以NB.1.8.1占比為高。

根據台灣科技媒體中心分享，中央研究院生物醫學研究所研究員及生醫轉譯中心新興傳染病研究中心執行長施信如指出，台灣目前施打的JN.1變異株疫苗，對 NB.1.8.1病毒有一定程度的交叉保護力，但效果略低於對原始 JN.1病毒的效果。

此外，施信如說，NB.1.8.1 並未出現已知會影響口服抗病毒藥物 Paxlovid（倍拉維）中成分（Nirmatrelvir），或其他抗病毒藥物效力的突變。現有抗病毒藥物仍有效。

疾管署提醒，感染新冠如為輕症或無症狀，建議盡量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得戴口罩；同時應留意自身健康狀況。

民眾如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

另外，兒童感染新冠的警示徵象與成人不全然同，家長或照顧者應注意家中幼童感染後，如有包括：發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，請家長儘速帶往就醫。

若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，亦務必立即送醫治療。

