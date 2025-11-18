腸病毒型別大洗牌 克沙奇A型接棒攀升

防疫醫師林詠青說明國內新增1例重症死亡個案。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕過去腸病毒流行多出現在夏季，偶爾也會在冬季才進入流行期，今年同樣屬於時序延後，疾管署發言人曾淑慧今（18日）表示，國內已在上週正式進入流行期，主要是因為「病毒型別轉換」。

曾淑慧進一步說明，今年初國內主要流行的是伊科病毒11型，感染族群以新生兒為主，幼兒感染後多為輕症，因此社區病例並不明顯，不過近期病毒型別大洗牌，由克沙奇A型占上風，包含A16、A5、A6，主要影響學齡前幼兒，會出現手足口症、咽峽炎等症狀。

請繼續往下閱讀...

曾淑慧表示，今年1、2月確實仍由伊科病毒11型主導，直到近期才明顯被克沙奇A型取代。台灣並非首次出現冬季流行的情況，2016、2018與2024年都曾在入冬後才達到流行期，因此今年疫情時序延後並非特例。她提醒，目前疫情仍在上升，未來幾週仍會增加，預估要等寒假開始、孩子不上課後才會明顯下降，疫情可能一路延續到明年1月底。

在疫情升溫之際，疾管署今天也公布國內新增1例重症死亡個案。防疫醫師林詠青說明，個案為中部1名早產、僅1個多月大的女嬰，9月下旬出生，11月上旬出現食慾下降、活動力變差、尿量減少，被送醫時血壓偏低，檢查顯示發炎指數升高、肝功能異常、白血球上升，並伴隨血小板低下與凝血異常，醫師初判為敗血症，立即收入加護病房，但住院隔天女嬰就出現意識改變、血壓測不到，經搶救仍不幸過世，後續檢驗證實感染伊科病毒11型，研判死因為感染引發休克。

對於外界關注是否為院內感染，林詠青強調，住院期間同病房嬰兒與工作人員均無疑似症狀，而個案母親雖於10月中下旬曾有呼吸道症狀，但當時已暫停探視，因此無直接關聯。不過腸病毒在成人常以輕微或無症狀感染呈現，也可能在症狀前就具傳染力，因此目前仍以「家庭接觸」為較可能的感染來源。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法