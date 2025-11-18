27歲護理師80公斤患糖尿病 3個月「逆轉」瘦了23公斤

年輕人飲食習慣混亂、外食高油高鹽成常態，近年也讓糖尿病呈現明顯的年輕化趨勢。（台灣基層糖尿病協會提供）

〔即時新聞／綜合報導〕年輕人飲食習慣混亂、外食高油高鹽成常態，近年也讓糖尿病呈現明顯的年輕化趨勢。近日一名網友分享自己的血糖逆轉之路，引發網友熱議。她坦言過去暴飲暴食、暴肥到80公斤，甚至在體檢時被驗出糖化血色素（HbA1c）高達9.8%，確診糖尿病後才驚覺「身體真的撐不住了」，開始改變飲食、調整生活，終於成功穩定住病情。

這名網友在Dcard發文表示，自己是一名護理師年僅27歲，過往的生活極度放縱，下班後常靠大量外食紓壓，鹹酥雞甚至能「一個人嗑掉1000元」。體重一路飆到80公斤，她只有152公分，自嘲整個人「腫到不認識自己」。直到今年6月公司體檢，她的血糖數值嚴重飆高：HbA1c 9.8%，飯前血糖168mg/dL。學姊看了直接開罵，家醫科醫師複檢仍顯示糖化血色素達8.9%，在8月她正式被診斷為糖尿病。

請繼續往下閱讀...

她從此展開「逆轉糖尿病的三個月抗戰」，嚴格執行飲食控制、運動與生活作息調整。到了11月，她開心曬出最新檢查結果：HbA1c 已降至5.8%，飯前血糖回到81mg/dL，體重更從80公斤掉到57公斤，成果令她激動直呼「努力終於有回報！」

原PO坦言，因糖尿病細胞損壞後無法完全恢復，「不可能回到沒病的自己」，但至少血糖穩定，也順帶練回好身材。她笑說現在終於能偶爾小小放縱，「為了美食，大家一起加油！」

貼文引發網友熱烈迴響，不少人同樣分享自己的「逆轉經驗」，「3年前我原本糖化血色素10.4，當然ㄧ開始也要吃藥控制到後面完全只飲控跟運動都已經超過1年沒吃藥，目前10月底測糖化血色素在5.6」、「我也是6月初確診糖尿病，糖化9.7，然後開始打猛健樂跟吃藥控制，7月底測量的時候剩下5.9」。

更多網友鼓勵原PO，並提醒到，「生活型態調整確實能大幅改善代謝狀況，仍需藥物輔助應稱為控制良好而非『逆轉』，但結果都是好的！」

