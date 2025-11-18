健康網》高慧君斜視源自甲狀腺問題 醫：5點辨識早期症狀

歌手高慧君因甲狀腺功能低下，引發罕見單眼斜視，專家表示，甲狀腺低下的人，代謝會變慢，容易水腫。（翻攝自高慧君臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕歌手高慧君多年前因甲狀腺功能低下引發罕見單眼斜視，近日連動3次手術，引來好友關心。事實上，有甲狀腺困擾的民眾，往往無法即時分辨初期症狀。北秀健康管理診所醫師陳君琳曾提醒民眾，從5點辨認甲狀腺亢進與低下的症狀，避免延誤就醫。

高慧君曾在2021年出現甲狀腺功能低下，引發眼睛斜視，曾2度手術治療單眼斜視，術後未完全痊癒，近日連動3次手術，引起不少親友關心，熱情粉絲也留言給她，祝福她早日康復。

什麼是甲狀腺異常呢？陳君琳曾在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文表示，甲狀腺是脖子前面一個像蝴蝶的器官，主要的作用就是分泌甲狀腺素。如果身體比喻像是一台車，甲狀腺就是控制我們排檔的速度。當甲狀腺功能亢進時，我們的身體就會以高速運行，而當甲狀腺功能低下時，我們的身體就會以龜速前進。

她提供民眾5點面向，以辨認甲狀腺亢進與低下：

●代謝問題

甲狀腺亢進的人，代謝會增加，也會加速骨質流失，因此容易有骨質疏鬆風險；甲狀腺低下的人，代謝會變慢，水分代謝也會變慢，所以容易水腫。

●體重改變

甲狀腺亢進的人，食慾會增加，但怎樣都吃不胖，甚至還會變瘦；甲狀腺低下的人，因為代謝變慢，熱量需求減少，所以更容易變胖。

●腸胃問題

甲狀腺亢進的人，腸胃蠕動會增加，可能會有腹瀉的情況；甲狀腺低下的人，腸胃蠕動會變慢，因此容易產生便秘問題。

●精神問題

甲狀腺亢進的人，精神容易亢奮，有點坐立難安，甚至睡不著；甲狀腺低下的人，動作會變慢，也會變得比較容易疲累想睡。

●心跳異常

甲狀腺亢進的人，呼吸會變急促，心跳也會變快，可能會導致心律不整，甚至有猝死的風險；甲狀腺低下的人，因為全身代謝變得非常慢，所以心跳也會跟著變慢。

陳君琳指出，當一個人呈現甲狀腺功能不足的時候，醫生就會先確認是否原料充足，像是鐵、碘、鋅、硒、胺基酸、抗氧化劑及維生素 B、C、D 和 E 等，同時，干擾甲狀腺素合成的因素，最常見的是壓力，可能要注意來自生活中的壓力。

此外，甲狀腺低下還有一個可能原因，就是被自己身體產生的抗體攻擊。這個現象就是「自體免疫甲狀腺疾病」，或者是「橋本氏甲狀腺炎」。

