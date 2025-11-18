自由電子報
健康 > 杏林動態

醫學中心輪調醫師支援偏鄉 北榮新竹分院推「衛星計畫」

2025/11/18 15:35

北榮新竹分院推動「偏鄉教學醫院衛星計畫」，希望由區域醫院或地區醫院就近聘任衛生所醫師，提供偏鄉醫療服務。（資料照，記者廖雪茹攝）

北榮新竹分院推動「偏鄉教學醫院衛星計畫」，希望由區域醫院或地區醫院就近聘任衛生所醫師，提供偏鄉醫療服務。（資料照，記者廖雪茹攝）

〔記者林志怡／台北報導〕偏鄉衛生所長期人力不足，雖有醫學中心輪調人力協助，但支援期間結束後，醫師往往就會離開，無法長期留任。台北榮總新竹分院提出全新的支援模式，改由靠近偏鄉地區的醫院就近開缺，讓受聘僱醫師同時具有衛生所主任與醫院主治醫師的職位，並提供充足的職涯發展機會，增加醫師留任的誘因。

賴清德總統推動「健康台灣」相關政策，其中「健康台灣深耕計畫」也關注醫護人力分布不均造成的相關問題，尤其偏鄉地區受到醫療資源與人力限制，加上資源與技術不足，難以推動智慧醫療應用，服務可及性與品質極待兼顧。

台北榮總新竹分院院長陳曾基說，目前雖可由醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院，但輪調前往支援的醫師交通壓力沉重，也往往不會在當地久住，只要支援期間結束就會離開，當地民眾每隔一段時間就要換一位醫師，無法獲得長期、穩定且持續的醫療服務。

然而，陳曾基表示，對於任職於偏鄉衛生所的醫師而言，薪資待遇往往不如在其他醫療院所服務，有時少數人力就要撐起一處衛生所，萬一衛生所又只有一位醫師，為持續提供民眾醫療服務，醫師將面臨全年無休的壓力，休假權益受到嚴重影響。

為改善偏鄉衛生所醫師招聘困難、支援人力無法久任的情況，陳曾基表示，北榮新竹分院響應賴清德總統的「健康台灣深耕計畫」，提出「偏鄉教學醫院衛星計畫」，由新竹分院「就近」開缺、聘雇醫師，前往「非山非市」偏遠衛生所，保障衛生所週一至週五都有門診開設。

陳曾基指出，竹東醫療次區域的醫師人口數是全台倒數第3名，僅高於台東成功醫療次區域、台東大武醫療次區域，2處山地鄉目前更僅剩2家衛生所，且招募醫師相當困難，過去都是由北榮新竹分院與台大新竹分院提供支援，即使如此，在醫院人力、衛生局預算有限的情況下，有時1天開1診都仍有困難。

因此，陳曾基表示，「偏鄉教學醫院衛星計畫」希望從以往醫學中心輪調支援偏鄉的模式，改為由地區醫院、區域醫院就近聘雇正式人力來提供偏鄉醫療服務的作法，以更務實的方式確保偏鄉能夠得到穩定的醫療服務，並設有不適任醫師的淘汰機制，也確保醫師的基本權益與職涯發展空間。

陳曾基說，北榮新竹分院「偏鄉教學醫院衛星計畫」下的醫師同時具有衛生所主任與台北榮總新竹分院主治醫師的身份，且雖開診主力在衛生所，但也能有部分時間在醫院開診、參與醫院事務，維持與醫院的聯繫。

休假權益方面，陳曾基說，若「偏鄉教學醫院衛星計畫」下的衛生所醫師需要休假，可由其他醫院醫師提供協助，或將病患轉介至其他醫療單位，等於用集體的力量撐起衛生所，確保衛生所醫師的休假權益，對於醫院來說，透過此一機制也可以吸引更多醫師就職，提升人力運用彈性。

此外，陳曾基提到，北榮新竹分院作為陽明交大醫學院與清大學士後醫學系的合作教學醫院，也提供偏鄉社區醫學課程，其中亦包括衛生所見習，有助於透過「衛星計畫」前來就職的醫師取得教職，若醫師希望持續進修碩博學位，也提供進修與個人職涯發展空間。

陳曾基表示，目前「偏鄉教學醫院衛星計畫」已招募到2位資深家醫科醫師，預計明年1月起前往新竹縣北埔鄉、寶山鄉的衛生所提供服務，同時機動支援另外3家「非山非市」的衛生所，包括峨眉、橫山、芎林等與偏鄉診所，明年年底會觀察實施情況，未來希望此一模式可爭取擴大至其他偏鄉衛生所與診所。

