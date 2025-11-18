高纖飲食或能抗癌！新研究：可使疲憊 T 細胞恢復活性

新研究發現，高纖飲食可能透過腸道菌群，支持負責辨識並清除癌細胞的 CD8＋T 細胞功能；癌細胞示意圖。（圖擷取自ingimage）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《Live Science》報導，澳洲墨爾本大學研究團隊在小鼠模型中發現，高纖飲食可能透過腸道菌群，支持負責辨識並清除癌細胞的 CD8＋T 細胞功能。相關研究於 11 月 11 日刊登在期刊《免疫》（Immunity）。

CD8＋T 細胞是免疫系統清除腫瘤的重要細胞，但研究指出，這些細胞在與腫瘤長期互動後會逐漸「疲憊」（worn out），使其活動能力下降。研究領導者、墨爾本大學免疫學家貝杜伊（Sammy Bedoui）表示，團隊原先研究的是 T 細胞在防禦反應中的基本角色，並非以癌症為起點。

腸道細菌發酵膳食纖維 釋放短鏈脂肪酸

研究團隊先前曾在缺乏腸道微生物的小鼠中觀察到，移植入體的 T 細胞會在數週後逐漸減少，因此開始尋找可能由腸道細菌產生、可支持 T 細胞功能的因素。研究人員於 2019 年報告指出，當膳食纖維到達腸道後會被發酵，產生短鏈脂肪酸（SCFAs），其中的丁酸鹽（butyrate）可協助維持 T 細胞功能。

在最新的小鼠實驗中，研究人員將患有黑色素瘤的小鼠分成高纖與低纖飲食兩組。結果顯示，高纖飲食組的小鼠腸道內短鏈脂肪酸濃度較高，腫瘤維持未惡化的時間更長、腫瘤也相對較小。相對地，缺乏 T 細胞的小鼠即使採高纖飲食也未呈現相同效果，顯示此現象可能與 T 細胞活動相關。

研究團隊也在高纖飲食組的小鼠腫瘤引流淋巴結中，觀察到更多與黑色素瘤反應相關的 T 細胞。共同作者巴赫姆（Annabell Bachem）表示，這些 T 細胞帶有特定蛋白質，顯示其具有持續存在與進一步分化的能力。

貝杜伊指出，研究重點並非針對特定菌種，而是腸道菌群所產生的代謝物可能影響免疫反應。研究團隊下一步將展開臨床研究，以評估增加膳食纖維攝取是否能在黑色素瘤患者中呈現相似效果。

