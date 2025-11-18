自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

日、韓、中流感齊升溫 疾管署示警：國內12月上旬恐再上升

2025/11/18 15:08

疾管署疫情中心主任李佳琳指出，上週流感門急診仍超過9.3萬人次，重症與死亡多集中在未接種疫苗的長者與慢性病患。（記者邱芷柔攝）

疾管署疫情中心主任李佳琳指出，上週流感門急診仍超過9.3萬人次，重症與死亡多集中在未接種疫苗的長者與慢性病患。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本、韓國與中國近期流感疫情明顯升溫，均以A型H3N2為主流株，歐美也呈上升趨勢，疾管署今（18日）指出，國際疫情常牽動國內流行，加上本週氣溫明顯下降，國內流感疫情雖連降、脫離流行期但仍屬高點，預估12月上旬起可能再度上升，春節前後到達高峰，呼籲符合公費接種資格者儘速接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，日本流感「提前約一個月」進入流行期，由往年11月提前到9月底、10月初，上週病例較前週增加約1.5倍，疫情快速上升。國內疫情方面，隨冷空氣南下、氣溫轉涼，呼吸道病毒活動也恐再升。

疾管署疫情中心主任李佳琳指出，上週流感門急診仍超過9.3萬人次，重症與死亡多集中在未接種疫苗的長者與慢性病患。近四週社區最常檢出的病原仍以A型H3N2為主，上週新增流感重症42例、死亡10例，多數未接種疫苗或具慢性病史。

疾管署統計，截至11月17日，公費流感疫苗已接種逾583萬人次，新冠疫苗累計 132.9萬人次。疾管署提醒，疫苗需至少兩週產生保護力，建議國人若屬公費接種對象應儘速接種，非公費者也可與醫師討論是否需自費接種。至於公費流感疫苗剩不到90萬劑是否增購，曾淑慧回應，疫苗增購仍在評估中，尚未有最後定論。

新冠方面，上週門急診約1160人次，較前一週下降近一成，自10月以來新增病例中有96.3%未接種疫苗。全球陽性率多呈下降，但部分地區仍有上升跡象，國內不排除出現重症風險。

流感疫情明顯升溫，疾管署呼籲符合公費接種資格者儘速接種。（疾管署提供）

流感疫情明顯升溫，疾管署呼籲符合公費接種資格者儘速接種。（疾管署提供）

