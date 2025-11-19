自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》暖胃鹿茸湯品喝起來 中醫：手腳冰冷、早起不易添元氣

2025/11/19 07:21

氣溫雪崩式下降，中和新生堂中醫師院長劉郁辰說，手腳冰冷、早上起不來、精神差又容易累的人。這類體質，鹿茸能幫你「加柴添火」，讓元氣重新升起。（中華民國養鹿協會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕本週氣溫將雪崩式往下探，食補猶勝於立冬，中華民國養鹿協會日前舉辦鹿茸料理比賽，「香燉鹿茸千層肉湯品」頗受好評，烹煮很簡單易上手。一家子可以在驟變的天氣裡，暖胃又暖心。

育達高中餐飲科中餐老師周振文分享「香燉鹿茸千層肉湯品」。中華民國養鹿協會理事長張淑珍表示，為了因應現代人生活料理，自2022年起在政府輔導下，養鹿人家也推出不少多元產品，像鹿茸粉、鹿茸酒、鹿茸片都可以入菜，達到老祖宗對鹿茸期待，可以補腎壯陽、延年益壽。

中和新生堂中醫師院長劉郁辰表示，臨床上，鹿茸常用於腎陽虛的患者，也就是那種整天手腳冰冷、早上起不來、精神差又容易累的人。這類體質，鹿茸能幫你「加柴添火」，讓元氣重新升起。

香燉鹿茸千層肉湯品（6人份）

●備料
1.地瓜80g
2.小里肌140g
3.龍鬚菜200g
4.杏包菇兩條
5.紅蘿蔔50g
6.鴻喜菇100g

●調味料：
1.豬高湯1杯
2.鹿茸片4片
3.鹿隊長益生菌1茶匙
4.鹿茸粉1茶匙
5.紅棗6顆
6.枸杞1大匙

●作法
1.將杏鮑菇、紅蘿蔔、地瓜、切絲狀，龍鬚菜洗淨切成段狀、小里肌肉切薄片、加入一大匙太白粉醃味道，將所有食材燙熟、過冷，瀝乾水分。
2.取杯子，分別將豬肉、龍鬚菜、鴻喜菇、杏包菇放入杯中倒扣於碗中。
3.將炸酥的地瓜絲放置最上方，從旁邊淋下以鹿茸酒及大骨熬製成的補湯即可。

