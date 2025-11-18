健康網》愈老背愈駝？ 醫：4大現象是「神經在求救」

年紀愈大背愈駝？台灣針刀醫學會理事徐國峰醫師表示，腰椎滑脫與椎管狹窄會讓你睡不著、痛到很煩躁；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常在路上看到銀髮族的背愈來愈駝，台灣針刀醫學會理事徐國峰醫師表示，要弄清楚腰椎滑脫與椎管狹窄，需不需要手術介入治療。他認為很多人都誤解，以為長輩愈走愈彎是老化，其實是「神經在求救」。彎腰，是身體為了逃避疼痛而逼出的姿勢。

徐國峰在臉書發文分享，中老年人最常忽視的腰腿痛，不外乎兩大兇手：腰椎滑脫與椎管狹窄。

兩者常常並存，尤其以L4-L5退化性滑脫最常見。這不是推拿或拉筋能解決的簡單肌肉問題，而是神經通道、關節穩定與生物力學結構發生了偏移。一旦結構開始壓迫神經，各種難以忍受的症狀就會悄悄上門。

老人家常見症狀如下：

●無法走遠

以前能逛半小時超市，現在不到5分鐘腿後就脹、麻，像被看不見的繩子往後拉。

●彎腰才舒服

站直就痛，彎腰或坐下休息症狀立刻緩解，這是典型神經性跛行。

●晚上痛醒

翻身困難、腳底像被電流掃，痛到睡不著。

●彎腰穿襪子突然被電到

早上彎腰時腿部彷彿瞬間被電擊，動彈不得。

徐國峰解釋，前滑的椎體會從後方壓縮椎管，把原本的神經通道擠壓到只剩下「一條縫」。神經束被卡住、血流受阻，自然引發麻、痛、脹、無力等症狀。至於要不要動手術？他認為，年紀不大、滑脫未達三度、沒有快速惡化的患者，多數可透過復健保守與微創治療，避免融合手術。

有一種情況就是非動不可，徐國峰指出，遇到椎弓崩裂、腫瘤佔位、嚴重感染、馬尾症候群（排尿及排便功能下降）、或下肢肌力快速衰退。

