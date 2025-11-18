自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》愈老背愈駝？ 醫：4大現象是「神經在求救」

2025/11/18 17:11

年紀愈大背愈駝？台灣針刀醫學會理事徐國峰醫師表示，腰椎滑脫與椎管狹窄會讓你睡不著、痛到很煩躁；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

年紀愈大背愈駝？台灣針刀醫學會理事徐國峰醫師表示，腰椎滑脫與椎管狹窄會讓你睡不著、痛到很煩躁；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常在路上看到銀髮族的背愈來愈駝，台灣針刀醫學會理事徐國峰醫師表示，要弄清楚腰椎滑脫與椎管狹窄，需不需要手術介入治療。他認為很多人都誤解，以為長輩愈走愈彎是老化，其實是「神經在求救」。彎腰，是身體為了逃避疼痛而逼出的姿勢。

徐國峰在臉書發文分享，中老年人最常忽視的腰腿痛，不外乎兩大兇手：腰椎滑脫與椎管狹窄。

兩者常常並存，尤其以L4-L5退化性滑脫最常見。這不是推拿或拉筋能解決的簡單肌肉問題，而是神經通道、關節穩定與生物力學結構發生了偏移。一旦結構開始壓迫神經，各種難以忍受的症狀就會悄悄上門。

老人家常見症狀如下：

●無法走遠
以前能逛半小時超市，現在不到5分鐘腿後就脹、麻，像被看不見的繩子往後拉。

●彎腰才舒服
站直就痛，彎腰或坐下休息症狀立刻緩解，這是典型神經性跛行。

●晚上痛醒
翻身困難、腳底像被電流掃，痛到睡不著。

●彎腰穿襪子突然被電到
早上彎腰時腿部彷彿瞬間被電擊，動彈不得。

徐國峰解釋，前滑的椎體會從後方壓縮椎管，把原本的神經通道擠壓到只剩下「一條縫」。神經束被卡住、血流受阻，自然引發麻、痛、脹、無力等症狀。至於要不要動手術？他認為，年紀不大、滑脫未達三度、沒有快速惡化的患者，多數可透過復健保守與微創治療，避免融合手術。

有一種情況就是非動不可，徐國峰指出，遇到椎弓崩裂、腫瘤佔位、嚴重感染、馬尾症候群（排尿及排便功能下降）、或下肢肌力快速衰退。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中