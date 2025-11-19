健康網》氣溫直直落 醫：甩壓力「慢半拍」可護心

本週氣溫直降，台中慈濟醫院心臟血管外科醫師鄭伊佐叮嚀，放慢腳步、深呼吸，讓心臟休息一下，預防心血管疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕邁入冬天了，氣溫明顯下降，台中慈濟醫院心臟血管外科醫師鄭伊佐叮嚀，除了有心血管疾病患者要格外注意，在生活步調緊湊、壓力沉重下，隱性病患更是要當心、留意，自己血壓的情況。

鄭伊佐說，根據統計顯示，台灣壓力指數高居全球第2，更有96%的台灣人正處於壓力狀態。「血流就像水流，壓力太高會爆管，忽高忽低也會損壞」他說明，若長期忽視壓力與血壓波動，容易導致血管內膜破裂，引發主動脈剝離等急重症。

最怕的是急性升主動脈剝離若未及時手術，24小時內死亡率高達5成。鄭伊佐說：「每天趕時間，卻忘了心臟也需要休息。」情緒緊繃、焦慮與長期睡眠不足，都會造成血壓波動與自律神經失衡。許多人在工作壓力下出現胸悶、心悸，卻自以為只是疲勞。他強調這可能是血管過度收縮或血壓上升的警訊。

鄭伊佐反而鼓勵大家「慢半拍」，學習放慢步調、練習深呼吸、培養放鬆習慣，「轉化壓力為心力，讓心臟有喘息的空間」。生活節奏放緩，血壓自然趨於穩定，心血管也會更健康。

此外，改變飲食結構是預防心血管疾病的重要關鍵。他推薦「地中海飲食」與素食生活，強調多攝取全穀類、蔬果、堅果與植物油脂，減少紅肉與高鹽、高油食物。飲食改變能改善血管內皮功能、降低膽固醇，有助於維持血壓穩定。

養成規律運動習慣也是守護心血管健康的重要因素，鄭伊佐建議每週至少5天、每天30分鐘的有氧活動，如快走、游泳或騎腳踏車。他表示「規律運動能增加好的膽固醇（HDL），幫助清除血管垃圾，讓血液流得更順。」

本週的氣溫會急降，鄭伊佐指出，保持身體溫度的穩定、調整情緒壓力、控制血壓起伏，讓心臟不再是承受壓力的器官，而是支持生命的力量。鄭醫師呼籲：「心血管保健不只在醫院裡，而是從生活裡開始。」他也期勉每個人都要學會傾聽身體的聲音，讓壓力轉為心力，讓心跳更有力量地陪伴人生每一步。

