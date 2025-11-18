自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

國內1月大女嬰染腸病毒重症不治 疾管署示警：腸病毒升溫且進入流行期

2025/11/18 14:34

疾病管制署發言人曾淑慧今（18日）指出，今年累計已有19例腸病毒重症，含9例死亡，為近六年來同期最高。（記者邱芷柔攝）

疾病管制署發言人曾淑慧今（18日）指出，今年累計已有19例腸病毒重症，含9例死亡，為近六年來同期最高。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內新增1例腸病毒重症死亡病例，為中部1名僅1個月大的女嬰，個案在11月上旬出現食慾下降、精神不佳，被送到小兒加護病房後隔日出現意識改變與休克，經搶救仍不幸離世，檢驗確認感染伊科病毒11型並併發重症。

疾病管制署發言人曾淑慧今（18日）指出，今年累計已有19例腸病毒重症，含9例死亡，為近六年來同期最高，其中有17例為感染伊科病毒11型，新生兒就占15例。

疾管署最新監測資料顯示，腸病毒疫情持續升高，第46週（11月9日至15日）門急診就診達1萬1223人次，較前一週上升3.9%，達流行閾值（1.1萬人次），已進入流行期；近四週社區主要流行型別以克沙奇A16型為主，其次為A6型及A5型。

疾管署提醒，國內已進入腸病毒流行期，大人小孩都需提高警覺並落實手部衛生。尤其「吃東西前、與嬰幼兒接觸前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」都應以肥皂確實洗手，依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟減少傳播風險。

腸病毒常見症狀。（疾管署提供）

腸病毒常見症狀。（疾管署提供）

成人感染後常症狀不明顯，若外出返家後未更衣或未洗手即接觸幼兒，易把病毒帶回家。孕婦與新生兒照顧者也應避免前往人潮擁擠或空氣不流通場所，減少暴露風險。

若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼童接觸；教托育機構及家長亦須密切觀察孩子健康狀況，一旦出現重症警示症狀，務必立即送大醫院接受治療。

疾管署呼籲家長及教托機構預防腸病毒。（疾管署提供）

疾管署呼籲家長及教托機構預防腸病毒。（疾管署提供）

疾管署提醒，新生兒感染腸病毒後，可能出現發燒或低體溫、活力明顯下降、奶量減少等情形，病程往往進展很快，若未及時治療恐併發心肌炎、肝炎、腦炎或多重器官衰竭，嚴重時將危及性命。

新生兒腸病毒症狀。（疾管署提供）

新生兒腸病毒症狀。（疾管署提供）

5歲以下幼童是腸病毒重症高風險族群，如出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，都應儘速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中