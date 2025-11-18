國內1月大女嬰染腸病毒重症不治 疾管署示警：腸病毒升溫且進入流行期

疾病管制署發言人曾淑慧今（18日）指出，今年累計已有19例腸病毒重症，含9例死亡，為近六年來同期最高。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內新增1例腸病毒重症死亡病例，為中部1名僅1個月大的女嬰，個案在11月上旬出現食慾下降、精神不佳，被送到小兒加護病房後隔日出現意識改變與休克，經搶救仍不幸離世，檢驗確認感染伊科病毒11型並併發重症。

疾病管制署發言人曾淑慧今（18日）指出，今年累計已有19例腸病毒重症，含9例死亡，為近六年來同期最高，其中有17例為感染伊科病毒11型，新生兒就占15例。

疾管署最新監測資料顯示，腸病毒疫情持續升高，第46週（11月9日至15日）門急診就診達1萬1223人次，較前一週上升3.9%，達流行閾值（1.1萬人次），已進入流行期；近四週社區主要流行型別以克沙奇A16型為主，其次為A6型及A5型。

疾管署提醒，國內已進入腸病毒流行期，大人小孩都需提高警覺並落實手部衛生。尤其「吃東西前、與嬰幼兒接觸前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」都應以肥皂確實洗手，依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟減少傳播風險。

成人感染後常症狀不明顯，若外出返家後未更衣或未洗手即接觸幼兒，易把病毒帶回家。孕婦與新生兒照顧者也應避免前往人潮擁擠或空氣不流通場所，減少暴露風險。

若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼童接觸；教托育機構及家長亦須密切觀察孩子健康狀況，一旦出現重症警示症狀，務必立即送大醫院接受治療。

疾管署提醒，新生兒感染腸病毒後，可能出現發燒或低體溫、活力明顯下降、奶量減少等情形，病程往往進展很快，若未及時治療恐併發心肌炎、肝炎、腦炎或多重器官衰竭，嚴重時將危及性命。

5歲以下幼童是腸病毒重症高風險族群，如出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，都應儘速就醫。

