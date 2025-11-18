「愛在畫中」身心障礙者創作 繪出理解隱性障礙

第28屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎典禮，得獎者說明創作意境。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局為響應2025年國際身心障礙者日活動主題「理解隱性障礙 消除誤解歧視」，18日舉辦第28屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎典禮，由副市長劉和然頒發獎牌給125名優秀的身心障礙畫作得獎者、2位「嚴選組」得獎者及6個績優參展單位，鼓勵他們藝術創作的熱情。

「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展活動自開辦以來廣受喜愛藝術創作的身心障礙朋友熱烈響應，今年屆滿28週年，來自自閉症服務協進會學員的陳彥瑋為「嚴選組」的獲獎者，彥瑋患有自閉症，時常將自己對事物的觀察和用心感受日常生活想法結合創意，以圖畫方式呈現，不僅畫作風格獨特有趣，細膩的線條與鮮艷的畫風，讓每幅畫作都充滿溫暖氛圍。

進階組獲獎者阿明，參與過多次「愛在畫中」且都有傑出表現，阿明說患有心理疾病的人，耳邊時常會出現「特別的聲音」，有時是鼓勵的話語，有時又變成了惱人的咒罵聲，但大多數是聽不懂的雜音，而志明藉由創作表達了這樣的困擾，獲獎作品《惱人的聲音》，描繪惱人的狀況會使人無法好好生活，但志明依舊勇敢生活，並且持續創作。

第28屆「愛在畫中」在頒獎後將展開巡迴展覽，會在10處地方展出，第一站部分作品於12月2日至25日在板信商業銀行（總部大樓1F）展出；明年1月16日至27日板橋火車站B1展出；1月14日至2月3日美麗永安生活館展出；2月7日至26日在台電台北南區營業處展出；3月4日至30日在淡水馬偕紀念醫院展出；4月7日至5月28日在衛生福利部台北醫院展出；5月5日至28日在捷運頂溪站展出；6月4日至29日在亞東紀念醫院展出，6月3日至25日在輔大醫院展出；6月5日至28日捷運江子翠站展出。

