防疫再拉警報 台南再增1例登革熱境外移入

〔記者王姝琇／台南報導〕南市新增1例登革熱境外移入病例，為麻豆區港尾里30多歲菲律賓籍男性，11月14日自桃園機場入境，經機場檢疫站予以快篩陽性通報，返回台南即前往就醫，目前住院中，為南市登革熱境外移入第17例確定病例。

衛生局指出，個案於11月5至14日至菲律賓探親，13日有出現發燒及頭痛症狀，14日搭機自桃機入境，經機場檢疫站予以NS1快篩陽性通報，返回台南即前往就醫，16日經實驗室檢驗結果PCR陽性確診，將住院至病毒血症期結束後返回社區。

根據疾管署統計，截至11月17日國內登革熱本土病例累計29例，境外移入病例累計228例，其境外感染國家來源以印尼、越南、菲律賓及泰國為主，移入風險持續，故登革熱防疫不可不慎。

市長黃偉哲呼籲民眾及醫療機構，加強就醫、即時快篩和通報警覺性，應主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形）告知及問診，若民眾就診時有流行區旅遊史，出現發燒並伴隨相關症狀，即刻使用快篩試劑檢測。

衛生局長李翠鳳指出，時節進入秋冬之際，斑蚊有可能躲藏於室內溫暖處，且上週受颱風及其外圍環流影響帶來降雨，請民眾於雨後加強巡視居家戶內外環境，清除積水容器避免蚊蟲孳生。

李翠鳳說，統計本市114年舉發登革熱孳生源場域及發現陽性容器態樣，以住家、空地為最多；陽性容器以盆栽、各類容器凹槽為陽性率最高的態樣，提醒市民朋友多加注意、巡查，清除積水容器（點），才能避免荷包失血，也避免自身處於病媒蚊叮咬高風險的環境中。

