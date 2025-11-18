建築工墜地面目全非 整形外科「隱形切口」讓臉上不留疤

醫師鄭旭棠提醒，民眾若臉部意外出現腫脹遲未消退、牙齒咬不到位置、張口困難或臉部某處摸起來麻木，都應盡速就醫避免永久受損。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕46歲王姓建築工在高處施工時失足，從5公尺高的平台跌落，臉部著地瞬間造成多處顏面骨折，整張臉嚴重腫脹，嘴唇深度撕裂且無法清楚說話，整形外科醫療團隊評估後採用「隱形切口」方式，不僅沒在臉上留下外露傷口，同時重建顏面骨骼，讓患者感動：終於有勇氣再看自己的臉！

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠表示，高處墜落、車禍、重物撞擊等高能量外傷，都是導致顏面骨折的主要原因，臉部骨頭雖然看似堅硬，但結構細緻，任何強力撞擊都可能造成多處裂縫或碎裂，患者往往在事故發生後短時間內就會出現臉部腫脹、瘀青、咬合不正、臉部凹陷變形、視線出現複視，甚至因神經受壓導致麻木。

請繼續往下閱讀...

此類患者到院後，先要確認腦部、眼睛、頸椎是否有合併損傷，並在生命徵象穩定後進行重建手術，依照骨折位置與嚴重度規劃修復方式。該名患者到急診時，發現合併右股骨遠端及左股骨轉子間骨折，儘管當下意識清楚，但無法確定牙齒是否咬合正常。

在處理完下肢骨折固定後，由整形外科接手處理臉部重建，評估後決定採用「隱形切口」的方式，透過口腔內及眼下結膜處進入，不在臉上留下任何外露傷口，此手術方式需醫師高度熟悉解剖構造，因視野狹窄，任何偏差都可能影響臉部線條或功能，醫療團隊在狹小的空間內重建上頷骨、下頷骨及雙側顏面骨折處，同時使用可吸收的人工骨釘與骨板進行固定，讓骨架能在術後逐漸穩定並自行癒合。

王姓民眾從高處墜落臉部受創，醫療團隊透過「隱形切口」顏面重建技術，讓患者找回自信臉龐。（記者陳建志翻攝）

透過團隊密切合作，手術在數小時後順利完成，王男術後醒來時雖仍有腫脹，但臉上看不見外露傷口，後續也逐漸恢復咬合功能，臉部凹陷也因骨架重建而回復原貌，讓他相當開心。

鄭旭棠提醒，高處工作者是顏面骨折的高風險族群，一旦意外受傷，並非只有外觀問題，而是涉及骨頭、肌肉、神經與眼睛的複合性傷害，民眾若意外後出現臉部腫脹遲未消退、牙齒咬不到位置、張口困難、眼睛重影或臉部某處摸起來麻木，都應盡速就醫避免永久受損。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法