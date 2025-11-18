長新冠血液驚見前所未見結構！ 微血塊多20倍、DNA 網嵌入搞鬼

長新冠「腦霧」的元凶，可能已被科學家在顯微鏡下「抓到現行犯」。圖為在患者血液中發現的異常微小血塊，其內部結構混雜了蛋白質與DNA網，被認為會阻礙微血管血流。（圖：南非史德蘭波希大學）

〔編譯陳成良／綜合報導〕部分COVID-19（新型冠狀病毒病、武漢肺炎）患者在染疫後，為何會出現持續數月甚至數年的不適症狀？根據科學新聞網站《Science Alert》報導，一項發表於《醫學病毒學期刊》的最新研究，在長新冠（Long COVID）患者的血液中發現了異常的微小結構，可能正是導致腦霧、疲勞等長期症狀的元凶。

由法國蒙彼利埃大學遺傳學家蒂埃里（Alain Thierry）與南非史德蘭波希大學生理學家普里托利斯（Resia Pretorius）合作的研究團隊，分析了50名長新冠患者與38名健康者的血液樣本。結果顯示，長新冠患者血液中的「微小血塊」（microclots）數量驚人，其中位數是健康對照組的19.7倍，且血塊體積也更大。

更重要的是，研究人員有了全新發現：這些微小血塊中，似乎物理性地嵌入了由白血球釋放的「嗜中性球胞外陷阱」（Neutrophil Extracellular Traps, NETs）。

「微小血塊」的概念最早由普里托利斯於2021年提出。它是一種異常持久的微型血栓，雖比中風或血栓形成中的血塊小，但仍足以阻礙微血管的血液流動。而「NETs」則是由白血球釋放出來、用以捕捉入侵病原體的黏性DNA與酵素網。正常情況下，NETs在完成任務後會迅速分解，但若大量釋放或持續存在，就可能導致血栓等問題。

此次研究首次報告了微小血塊與NETs兩者結合的現象。研究人員指出，由於NETs本身具有黏性，會促進凝血，因此兩者結合是合理的。然而，在長新冠患者體內，這種結合效應似乎被極度放大。

蒂埃里解釋，這種互動可能使得這些微小血塊，對於人體自身用來分解血塊的「纖維蛋白溶解」（fibrinolysis）過程，產生更強的抵抗力，從而導致它們長期存在於血液中，持續引發問題。

AI辨識準確率達91% 或成診斷工具

研究團隊指出，長新冠患者與健康者血液中微小血塊與NETs的差異極其顯著，以至於在對樣本進行匿名處理後，一個人工智慧（AI）模型僅憑分析這些生物標記，就能以高達91%的準確率，正確識別出長新冠患者。

這項發現暗示，檢測微小血塊與NETs的水平，未來可能成為一種有效的生物標記，用以診斷這個目前難以用標準檢測方法確診的病症。研究人員強調，這仍是早期研究，未來還需更多工作來確立其與長新冠症狀之間的因果關係，但若能成功，將為開發相關療法帶來希望。

