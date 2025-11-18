自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》不菸、不酒仍罹癌？ 醫曝「日常4毒」專養癌細胞 少炸為妙

2025/11/18 13:11

專家表示，多吃發酵食品，例如味噌、優格等，這些都是益生菌，不只可以維護腸道健康，還能預防癌症；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕很多罹癌的民眾不解，自己明明不抽菸、不喝酒，為什麼還是會得到癌症？林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎指出，根據統計，每2個人中就有1人會在一生中罹患癌症，每3個人中就有1人會死於癌症。防癌關鍵就在於日常的飲食習慣，尤其要避開生活中4大「隱形毒素」：糖毒、油毒、氧化毒與腸道毒素，就能讓罹癌機率降低一半

廖繼鼎在社群專頁「出神入化廖醫師」拍影片分享，很多人會問他，自己明明不抽煙不喝酒，飲食也很清淡，為什麼還會得癌症？他行醫30年，這樣的案例太多了。一位40歲的工程師，天天外食、喝手持飲料、熬夜加班，有次體檢就發現罹患早期大腸癌。「民眾關注著已長出來的腫瘤，卻忘了最簡單、最關鍵的預防步驟。」

他指出，關鍵不在於複雜的公式，而是日常的飲食習慣。生活中有4種「隱形毒素」，雖不會讓人立刻生病，卻會長期提高癌症風險，只要避開，就能讓罹癌機率降低一半。

●糖毒

癌細胞確實喜歡吃糖，但所有人體細胞都需要糖。糖能提供能量。真正的問題不在於糖本身，而是糖的種類和攝取量。高升糖食物如手搖飲、白麵條、甜麵包，容易讓血糖飆升、胰島素過度分泌，進而讓 IGF-1 生長訊號變得旺盛，提高細胞變異風險。

3項飲食建議：用餐先吃蔬菜，再吃主食及蛋白質；以全穀雜糧取代白米白麵；想吃甜味，以水果、地瓜替代加工甜食。

●油毒

反式脂肪、人造奶油、炸雞、餅乾、香腸、培根等高溫加工食品易產生氧化物與自由基，像「體內野火」一般造成長期發炎，而慢性發炎正是癌症的溫床。世界衛生組織也早將加工肉類列為致癌物。

3項避免原則：減少加工肉；選橄欖油、堅果油等好油；油炸食品從「每天」改成「每週一次」。

●氧化毒

長期壓力、熬夜、抽菸、睡眠不足等生活型態，會大量產生活性氧（自由基），如同讓細胞的DNA不斷遭受微小火花灼燒，長期下來提高癌變風險。

4項抗氧化建議：戒菸，沒有例外；規律運動，消耗壓力激素；避免長期孤獨，維持社交連結能降低死亡率；睡不好要就醫，不要硬撐。

●腸道毒素

腸道被稱為「第二大腦」，有益菌和有害菌，也是免疫系統的重要總部。一旦長期攝取過多油脂、缺乏蔬菜纖維，有害菌會在腸道滋生，產生氣體與毒素，引發慢性發炎，長期發炎會導致免疫力下降，並增加罹癌風險。

想要呵護腸道做3個步驟：首先，多吃發酵食品，例如優格、納豆、味噌，這些都是益生菌。其次，多吃蔬菜、海藻和蘑菇，這些也都是益生菌食物。第三，吃香蕉和洋蔥，它們含有寡醣，可幫助有益菌生長，增加有益菌的數量等於增強免疫力。

廖繼鼎總結，抗癌並不是往身體塞更多營養品，而是「學習減法」：少糖、少壞油、少壓力、少熬夜，從生活中預防癌症，而預防是最便宜的治療。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

