自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

飲料會影響心情？ 研究顯示軟性飲料與重度憂鬱症可能相關

2025/11/18 12:35

研究表明，飲用軟性飲料與重度憂鬱症之間可能存在關聯，其作用機制可能與腸道微生物群落的改變有關。圖為憂鬱是意圖。（擷自shutterstock）

研究表明，飲用軟性飲料與重度憂鬱症之間可能存在關聯，其作用機制可能與腸道微生物群落的改變有關。圖為憂鬱是意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕德國1項新研究表明，飲用軟性飲料與重度憂鬱症（MDD）之間可能存在關聯，其作用機制可能與腸道微生物群落的改變有關。

根據科學網站《PsyPost》報導，該研究發表在美國醫學會精神病學期刊上。來自德國馬爾堡、明斯特和法蘭克福等地的多個研究機構的研究人員組成大型合作團隊，使用馬爾堡-明斯特（Marburg-Münster）情感障礙隊列研究的數據以進行實驗。該研究提供1個包含932名參與者的大樣本，其中包括405名臨床診斷為MDD的患者和527名健康對照者。

研究表明，飲用軟性飲料與重度憂鬱症之間可能存在關聯，其作用機制可能與腸道微生物群落的改變有關。（資料照）

研究表明，飲用軟性飲料與重度憂鬱症之間可能存在關聯，其作用機制可能與腸道微生物群落的改變有關。（資料照）

研究人員使用食物頻率問卷評估參與者飲食習慣，問卷要求他們報告過去1年中食用各種食物和飲料的頻率。關於評估憂鬱症狀的嚴重程度，研究人員讓受試者完成貝克憂鬱量表。此外研究人員還收集了部分受試者的糞便樣本，以分析其腸道微生物群落的組成。

初步分析檢視軟性飲料攝取與憂鬱症之間的直接關係。結果顯示女性參與者軟性飲料攝取量越高，罹患重度憂鬱症的風險也越高，而男性參與者則未觀察到此現象。

研究人員在分析憂鬱嚴重程度時也發現類似模式。在整個樣本中，軟性飲料攝取量越高，憂鬱症狀越嚴重。依性別劃分資料後，這種關聯在女性中依然顯著，但在男性中則不具統計意義。這種性別特異性促使研究團隊將後續的微生物分析完全集中在女性參與者身上。

先前研究已指出，埃格特氏菌屬（Eggerthella）和洪加氏菌屬（Hungatella）可能與MDD有關。研究發現，在女性中較高的軟性飲料攝取量確實與埃格特氏菌屬的豐度增加有關。但未發現與洪加氏菌屬有此類關聯。分析也顯示，較高的軟性飲料攝取量與較低的腸道微生物多樣性有關，這可能表明腸道生態系統的穩定性較差。

研究人員基於這些發現進行了中介分析，此檢驗一個假設的事件鏈，以確定資料是否與之相符。團隊提出的假設是，軟性飲料的攝取會影響埃格特氏菌屬的豐度，進而影響憂鬱症的風險和嚴重程度。結果顯示埃格特氏菌屬的豐度可解釋軟性飲料消費對MDD診斷（約 3.8%）和症狀嚴重程度（約 5.0%）總影響的一部分。

雖還需要進一步研究，以了解為何會有性別上的差異，但德國波茨坦-雷布呂克（Potsdam-Rehbrücke）人類營養研究所的研究員、該研究的合著者利珀特（Rachel Lippert）認為這些發現具有潛力。她表示，以微生物組為基礎的方法，例如標靶營養療法或益生菌策略，未來或許能有效緩解憂鬱症狀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中