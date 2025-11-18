健康網》高慧君險失明！甲狀腺異常引斜視 醫：身心幻覺是警訊

歌手高慧君因甲狀腺功能低下，引發罕見單眼斜視，專家指出，甲狀腺低下，較常出現在女性、大於65歲的老年人族群。（翻攝自高慧君臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕歌手高慧君多前因甲狀腺功能低下引發罕見單眼斜視，近日連動3次手術卻驚爆恐失明。根據衛福部玉里醫院衛教資訊指出，甲狀腺低下，較常出現在女性、大於65歲的老年人、自體免疫疾病的病人，常見症狀包括容易疲憊、怕冷、頭髮乾燥易落髮、便秘，甚至也可能出現聽、視幻覺等精神症狀，身心症狀有時會出現在身體症狀之前，要特別留意此警訊。

2021年出現甲狀腺功能低下，引發眼睛斜視等病狀，曾2度手術治療單眼斜視，術後未完全痊癒，視力僅恢復8成，近日連動3次手術驚爆恐失明，她學會釋放壓力與甲狀腺亢進共存，面對命運她選擇勇敢面對。

根據衛福部玉里醫院衛教資訊指出，甲狀腺低下約佔人口比例0.5至18%，且較常出現在女性、大於65歲的老年人、自體免疫疾病的病人如第一型糖尿病。

留意！身心症狀恐早於身體症狀

常見症狀包括容易疲憊、怕冷、頭髮乾燥易落髮、便秘、黏液性水腫。除此之外也容易出現身心症狀，例如沮喪、憂鬱、思考變慢、記憶力變差、興致低落、性慾減少、食慾下降等。

曾有研究指出，約5至15%甲狀腺低下病人出現精神症狀，例如：聽幻覺、視幻覺、妄想、思考鬆散。身心及精神症狀有時會出現在身體症狀之前。

玉里醫院建議，如果民眾有懷疑以上症狀，最好至醫院全面檢查以鑑別診斷。檢查包括病史詢問、身體檢查、系統回顧及實驗室檢查。治療以補充甲狀腺素（T4）為主，在甲狀腺低下改善後身心及精神症狀也會趨改善。

由於高慧君因甲狀腺功能低下引發罕見單眼斜視，據此，衛福部豐原醫院衛教資料指出，斜視為眼位不正，即雙眼無法同時對焦於同一物體。斜視之種類大致上分為外斜視、內斜視、上、下斜視及眼肌病變所引起的斜視，又可分為顯性斜視及隱性斜視。

豐原醫院衛教資料說明，斜視成因大多未明，有時有家族性或某些遺傳性、全身性疾病有關。斜視之症狀為，複視（一個看成兩個）、缺乏立體感、視力不佳（或雙眼不等視）注視時頭位不正，手眼協調差且特別容易跌倒。治療依據個案不同，可採手術矯正，或稜鏡眼鏡，或遠視眼鏡戴，主要仍以手術為主。

