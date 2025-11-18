自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高慧君險失明！甲狀腺異常引斜視 醫：身心幻覺是警訊

2025/11/18 10:52

歌手高慧君因甲狀腺功能低下，引發罕見單眼斜視，專家指出，甲狀腺低下，較常出現在女性、大於65歲的老年人族群。（翻攝自高慧君臉書）

歌手高慧君因甲狀腺功能低下，引發罕見單眼斜視，專家指出，甲狀腺低下，較常出現在女性、大於65歲的老年人族群。（翻攝自高慧君臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕歌手高慧君多前因甲狀腺功能低下引發罕見單眼斜視，近日連動3次手術卻驚爆恐失明。根據衛福部玉里醫院衛教資訊指出，甲狀腺低下，較常出現在女性、大於65歲的老年人、自體免疫疾病的病人，常見症狀包括容易疲憊、怕冷、頭髮乾燥易落髮、便秘，甚至也可能出現聽、視幻覺等精神症狀，身心症狀有時會出現在身體症狀之前，要特別留意此警訊。

2021年出現甲狀腺功能低下，引發眼睛斜視等病狀，曾2度手術治療單眼斜視，術後未完全痊癒，視力僅恢復8成，近日連動3次手術驚爆恐失明，她學會釋放壓力與甲狀腺亢進共存，面對命運她選擇勇敢面對。

根據衛福部玉里醫院衛教資訊指出，甲狀腺低下約佔人口比例0.5至18%，且較常出現在女性、大於65歲的老年人、自體免疫疾病的病人如第一型糖尿病。

留意！身心症狀恐早於身體症狀

常見症狀包括容易疲憊、怕冷、頭髮乾燥易落髮、便秘、黏液性水腫。除此之外也容易出現身心症狀，例如沮喪、憂鬱、思考變慢、記憶力變差、興致低落、性慾減少、食慾下降等。

曾有研究指出，約5至15%甲狀腺低下病人出現精神症狀，例如：聽幻覺、視幻覺、妄想、思考鬆散。身心及精神症狀有時會出現在身體症狀之前。

玉里醫院建議，如果民眾有懷疑以上症狀，最好至醫院全面檢查以鑑別診斷。檢查包括病史詢問、身體檢查、系統回顧及實驗室檢查。治療以補充甲狀腺素（T4）為主，在甲狀腺低下改善後身心及精神症狀也會趨改善。

由於高慧君因甲狀腺功能低下引發罕見單眼斜視，據此，衛福部豐原醫院衛教資料指出，斜視為眼位不正，即雙眼無法同時對焦於同一物體。斜視之種類大致上分為外斜視、內斜視、上、下斜視及眼肌病變所引起的斜視，又可分為顯性斜視及隱性斜視。

豐原醫院衛教資料說明，斜視成因大多未明，有時有家族性或某些遺傳性、全身性疾病有關。斜視之症狀為，複視（一個看成兩個）、缺乏立體感、視力不佳（或雙眼不等視）注視時頭位不正，手眼協調差且特別容易跌倒。治療依據個案不同，可採手術矯正，或稜鏡眼鏡，或遠視眼鏡戴，主要仍以手術為主。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中