視力模糊、線條變形 當心黃斑部皺褶所致

新竹臺大分院眼科部醫師李宜潔說，視網膜上增生膜目前並無藥物可以預防或去除。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕64歲何先生右眼視力近來突然退化，看直線時是彎曲的、影像也扭曲，最初以為是眼睛疲勞，沒想到症狀卻持續多日不見好轉。新竹臺大分院眼科部醫師李宜潔檢查後發現，他的右眼視網膜上有增生膜，也就是發生了俗稱「黃斑部皺褶」、常見卻容易被忽略的視網膜病變，必須利用顯微鏡執行增生膜剝除等手術來改善。

李宜潔說，視網膜是眼球最內層、負責接收光線並將影像傳送至大腦的感光組織，其中黃斑部是視力最敏銳的區域。當視網膜表面出現不正常的新生薄膜，就會逐漸皺縮並拉扯視網膜，影響黃斑部結構，造成視力模糊與影像變形。

請繼續往下閱讀...

這種病變確切成因還沒定論，普遍認為可能跟玻璃體自然老化有關。也就是當玻璃體退化並與視網膜分離，殘留的玻璃體膜就可能引發細胞沉積與增生。此外，曾有視網膜裂孔、剝離、糖尿病視網膜病變、視網膜血管阻塞、眼內手術、眼部發炎或外傷病史的人，罹患的風險會更高些。

初期症狀多不明顯，隨著膜層增厚與拉扯力增加就可能導致黃斑部裂孔、視網膜水腫或剝離，進一步引起視覺扭曲與視野模糊，嚴重時恐造成永久性視力損害。

目前沒有藥物可預防或去除已形成的增生膜，用微創玻璃體切除術反倒是常見的治療法，手術時間約1個小時，多採局部麻醉。

醫師在顯微鏡下精細剝除增生膜，必要時使用特殊染劑協助辨識膜層，並配合氣體灌注穩定視網膜。術後病人需依病情住院觀察、保持特定姿勢休養、點藥及定期回診。視力恢復約需3到6個月不等，部分病人可明顯改善視力與影像變形。

