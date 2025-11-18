自由電子報
健康 > 杏林動態

金門紅十字會與海基會人道救援 一條龍服務助兩罹病長者小三通返金

2025/11/18 09:59

金門縣紅十字會將2名罹患重病長者，循小三通管道，以擔架自廈門接返金門水頭碼頭。（記者吳正庭攝）

金門縣紅十字會將2名罹患重病長者，循小三通管道，以擔架自廈門接返金門水頭碼頭。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣紅十字會今天啟動人道救援任務，將2名罹患重病長者循小三通管道，以擔架自廈門接返金門，待病情穩定，再搭醫療專機由金門後送台灣本島醫院治療；財團法人海峽交流基金會表示，今年與紅十字會合作的「一條龍」服務，已達16人次。

金門紅十字會總幹事呂忠飛說，此次人道救援任務，因日前鳳凰颱風影響一度觸礁；在得知可以成行後，隨即與金門紅十字會常務理事王添泉、理事吳志鵬、黃國卿、副總幹事許仲榮趕到廈門接人。

金門紅十字會總幹事呂忠飛說明，將患者由廈門接返金門人道救援的過程。（記者吳正庭攝）

金門紅十字會總幹事呂忠飛說明，將患者由廈門接返金門人道救援的過程。（記者吳正庭攝）

呂忠飛說，69歲的李姓男子在廣東經商，10月下旬突發多重重症，家屬專程由台灣趕往照料。另名70歲的崔姓男子，前往廈門鼓浪嶼旅遊，忽然出現急性症狀，全身癱軟，並在廈門醫院加護病房治療，家屬也希望紅十字會協助，盡快將患者接返台灣本島接受進一步治療。

呂忠飛說，兩名患者在中國的醫療費用很高，每天約3萬元，負擔很重；紅會人員抵達廈門後，協助2名患者以擔架透過小三通班船，安全接返金門

海基會駐金門專員蔡承棧說，針對台商及民眾在中國發生意外或生病，海基會配合金門紅十字會做好一條龍服務，今年已協助16人次返國醫療救助，獲家屬肯定。 

