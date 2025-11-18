健康網》黑巧克力提升記憶力 靠著2味快速達陣

〔健康頻道／綜合報導〕「吃得苦中苦，方為人上人」食農專家韋恩對於這句話指出，日本芝浦工業大學的學者用黑巧克力告訴我們這句話是真的。他說，吃起來苦苦澀澀的黑巧克力立刻就可以提升記憶力！

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，日本芝浦工業大學的研究團隊發現，黑巧克力含有的可可多酚裡的黃烷醇（flavanols） 能在攝取後約一小時，引發海馬迴中「正腎上腺素（noradrenaline）」的急速上升，進而加強短期到長期記憶的轉換。這反應能這麼快，不是靠消化吸收，可可中的「苦味與澀味」其實是啟動大腦記憶的關鍵。

為什麼苦味能強化記憶？韋恩表示，這關鍵在於「大腦的警報系統」─藍斑核（locus coeruleus）。研究指出，可可的苦澀味會透過口腔與腸道的感覺神經，迅速刺激腦幹，促使藍斑核大量釋放正腎上腺素。這種訊號恰好與「早期記憶鞏固期」重疊，使海馬迴對剛接觸到的資訊更敏感，提升記憶形成效率。

有趣的是，韋恩說，攝取可可多酚雖然吸收率不高，但仍能改善記憶與血流。因為作用不是靠吸收，而是靠「苦味→感覺神經→ 大腦」的快速路徑。

在這個高劑量可可多酚的小鼠實驗中也出現了腎上腺素、正腎上腺素排泄增加，下視丘壓力相關基因上升，活動量、理毛、警覺行為增加。韋恩解釋，這些現象代表可可多酚像是溫和啟動了「注意力與警覺」系統，使大腦更容易把資訊標記為重要並記住。這是因為苦味對壓力系統的微刺激。

