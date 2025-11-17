健康網》面對氣溫雪崩下滑 醫：三高患者繃緊神經

冬天來了，板橋德威內科診所院長王威堯表示，血管開始收縮、心跳略微加快，手腳變冷是正常反應；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天的腳步近了，板橋德威內科診所院長王威堯說，「深冬的身體訊號」在診所裡慢慢地感受到。呼吸道感染的咳聲、血壓偏高的緊張、關節痠痛的訴苦，不用看溫度計也知道冬天降臨了。

王威堯表示，本週氣溫要驟降，身體需要迅速適應。為了保暖，血管開始收縮、心跳略微加快，手腳變冷是正常反應，但對高血壓或心血管疾病的患者而言，這樣的變化等於額外負擔。

請繼續往下閱讀...

入冬了，白天變短，陽光來得慢、走得快，王威堯指出，讓一些人覺得睡眠變早，心情變得沉一點、累一點，身體的血清素與褪黑激素正在重新調整。

王威堯說，在這樣的冬天裡，請對自己好一點。多穿一件外套不是矯情，而是對心臟的保護。覺得累就休息，不是偷懶，而是身體在調整。吃得暖一點、營養均衡一點，是為免疫力鋪路。讓自己曬曬太陽，是為情緒添一點光。多喝水，不是小事，是為血壓和血管減少負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法