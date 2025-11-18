健康網》生病問AI 醫：真人醫師才會為你仔細揪癥結

〔健康頻道／綜合報導〕中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科主任巫康熙表示，當了30年醫師，生病時問AI，結果根本不是如此，他叮嚀，生病時要找專業醫師問診、診斷，不然很有可能被AI誤導。

巫康熙在臉書專頁「巫康熙醫師」分享發文，最近他因夜尿多次所苦，影響睡眠，在考量夜尿原因的診斷並非自己的長項，所以就問了AI。

請繼續往下閱讀...

巫康熙說，AI列了很多可能性，但他覺得還是要找專門的醫師，後來醫師診斷是與他正在治療慢性病的藥物有關，就把這個藥物停掉後，自己的夜尿就好了，但這診斷並沒有在AI列出的可能性裡。

巫康熙表示，自己也是常常使用AI者，常利用它查醫學的相關資料，但查完後，也會再找其他的資料，加上自己的判斷，再決定AI給的意見是否可相信。他說明，AI確實是很好查資料的工具，但一定要加上專業的判斷，才會正確。

在日本山陽放送（RSK）報導，一位32歲OL在今年夏天與ChatGPT上創建的人工智慧（AI）角色克勞斯交換結婚誓言，當然日本當局不會承認這個婚姻。

日前有民眾對處方箋產生疑慮，竟也拿去請AI判斷是否合理。沒想到AI回應稱，民眾拿到的處方箋可能是成人處方箋，且「其中包含多種不會給6歲小孩使用或需要特別調整劑量的藥物」。

巫康熙重申，近年來AI一直在進步，幾乎每個人生病的時候，都會先問AI，但他這次生病的經驗，和大家分享，生病時一定要找專業的醫師診斷，不然很有可能被AI誤導、有一定的風險。

