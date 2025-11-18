限制級
健康網》打瘦瘦針後能不吃膽固醇藥嗎？ 心臟內科醫這樣說
〔健康頻道／綜合報導〕近來減重針風潮正夯，不少民眾在使用後體重下降、血糖改善，便想順便停止原本的降血壓或降膽固醇藥物。不過，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，瘦瘦針雖有助「三高」改善，但對血壓與膽固醇的效果較間接，仍不能完全取代傳統藥物。也就是說，有心臟相關疾病或不好控制的高血壓，建議不要輕易停止原本的藥物。
劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，以目前最夯的藥物「猛健樂」來說，患者的「三高」血糖、血壓及血脂肪也都可以明顯降低。依照大規模臨床實驗的結果看來，使用1年可以降低糖化血色素2%，血壓4mmHg，總膽固醇4%，低密度膽固醇（LDL）5%。也因此讓病人感覺到，打了瘦瘦針之後，能不吃膽固醇藥。
然而，劉中平坦言「他必須潑冷水」！這是因為隨便一個血壓藥，都可以把血壓降低10-15mmHg，膽固醇藥物也能輕鬆把膽固醇降低25%以上，所以，減重藥物對於血壓和膽固醇的助益，仍屬間接。如果民眾有心臟相關疾病，或不好控制的高血壓，仍建議不要輕易停止原本的藥物。
劉中平同時提到，目前瘦瘦針與血壓和膽固醇用藥，並沒有嚴重交互作用，一般建議病患可搭配使用，等到血壓和膽固醇有明顯進步時，再與醫生討論減少長期的用藥。
