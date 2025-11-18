自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》打瘦瘦針後能不吃膽固醇藥嗎？ 心臟內科醫這樣說

2025/11/18 10:43

心臟內科醫師劉中平指出，瘦瘦針雖有助「三高」改善，但對血壓與膽固醇的效果較間接，仍不能完全取代傳統藥物。（資料照）

心臟內科醫師劉中平指出，瘦瘦針雖有助「三高」改善，但對血壓與膽固醇的效果較間接，仍不能完全取代傳統藥物。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近來減重針風潮正夯，不少民眾在使用後體重下降、血糖改善，便想順便停止原本的降血壓或降膽固醇藥物。不過，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，瘦瘦針雖有助「三高」改善，但對血壓與膽固醇的效果較間接，仍不能完全取代傳統藥物。也就是說，有心臟相關疾病或不好控制的高血壓，建議不要輕易停止原本的藥物。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，以目前最夯的藥物「猛健樂」來說，患者的「三高」血糖、血壓及血脂肪也都可以明顯降低。依照大規模臨床實驗的結果看來，使用1年可以降低糖化血色素2%，血壓4mmHg，總膽固醇4%，低密度膽固醇（LDL）5%。也因此讓病人感覺到，打了瘦瘦針之後，能不吃膽固醇藥。

然而，劉中平坦言「他必須潑冷水」！這是因為隨便一個血壓藥，都可以把血壓降低10-15mmHg，膽固醇藥物也能輕鬆把膽固醇降低25%以上，所以，減重藥物對於血壓和膽固醇的助益，仍屬間接。如果民眾有心臟相關疾病，或不好控制的高血壓，仍建議不要輕易停止原本的藥物。

劉中平同時提到，目前瘦瘦針與血壓和膽固醇用藥，並沒有嚴重交互作用，一般建議病患可搭配使用，等到血壓和膽固醇有明顯進步時，再與醫生討論減少長期的用藥。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中