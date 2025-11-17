自由電子報
減重塑身

86公斤重上班族置入「胃內水球」 2個月瘦下7公斤

2025/11/17 17:37

醫師張琮承表示，胃內水球療程由肝膽腸胃科醫師評估及操作，適用於BMI超過30的超重病人。（衛福部台北醫院提供）

醫師張琮承表示，胃內水球療程由肝膽腸胃科醫師評估及操作，適用於BMI超過30的超重病人。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕年近50歲的李先生過去體重86公斤，想減重的他屢屢因體重停滯不前而感到挫折無力，他曾試過坊間瘦瘦針、埋線等方法，但成效皆有限，直到與衛生福利部台北醫院諮詢，接受醫療團隊建議，放置胃內水球作減重輔助，進行2個月就成功減重7公斤。

　衛福部台北醫院的胃內水球屬自費的減重輔助療程，置入手術費用約10萬元。李先生表示，身為職場主管的他，認為體態影響職場形象與自信，且自知BMI（身體質量指數）超過32，更讓三高風險步步逼近，他說，一開始以為很痛苦，畢竟肚子裡多了東西，但放了水球以後，僅前面3天感覺胃漲漲的，有點想吐，後面就不會特別不適，食量也真的變小，不會一直想吃。

　衛福部台北醫院肝膽腸胃科醫師張琮承表示，胃內水球是1種介於藥物治療與減重手術之間的選項將400到700毫升體積的特殊水球放入胃內，使胃容積降低以增加飽足感，以達到減重的效果。置放手術約30分鐘，療程時間最多可維持12個月，該療程適用於BMI超過30的超重病人，也可作其他減重手術在術前暫時的減重治療，以降低手術風險。

　張琮承提醒，胃內水球雖為微創療程，但仍可能出現噁心、嘔吐、胃食道逆流、腹脹、脫水等不適。這不只是短期變瘦，而是邁向「能持續維持」的健康生活型態，所以會請病人須按時回診、持續監測狀況，以適時調整生活與營養計畫，減少併發症風險，並且依照療程進展，安排取出日期。

