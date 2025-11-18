健康網》傷口癒合慢？ 研究：微血管老化是健康警訊 1現象可測

專家表示，當身體處於長期發炎、壓力過大、缺氧、睡不好，血管新生就會變得遲鈍或變形；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕血管新生常被誤解為癌症才會發生的現象，但其實，它每天在體內負責維持修復、供氧與組織更新。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，每天的生活方式會直接影響血管新生的平衡，進而左右老化速度、傷口癒合能力與慢性疾病風險，了解血管新生如何運作，是掌握健康老化的重要關鍵。可從刮到或撞到時，注意傷口多久結痂。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，很多人以為血管新生就是癌症在長血管，或是心臟缺血時才需要的修復。2025年一篇刊登在BBA Reviews on Cancer 的綜論，解釋血管新生從癌症到缺血修復，在不同情境下扮演完全不同的角色。

當病人常問「最近傷口變得好得慢」時，張家銘說，這樣看似零碎的現象，其實代表著微血管正在老化。尤其，當身體處於長期發炎、壓力過大、缺氧、睡不好，血管新生就會變得遲鈍或變形。換句話說，每天的生活，都在決定血管長得好不好。

研究顯示，在癌症中，腫瘤會利用缺氧刺激低氧誘導因子，使血管內皮生長因子大量釋放，長出形狀不規則、容易滲漏的血管。這些畸形血管成為腫瘤的高速補給線，協助它吸收養分、氧氣並進行轉移。

但在另一方面，當心臟缺血、腦部退化、糖尿病足部傷口、慢性發炎組織，反而需要充足而健康的血管新生。只要血管長不出來，組織就缺氧，傷口也無法癒合。

根據最新研究，張家銘建議民眾不妨從日常保養自己，讓血管保持彈性，除了睡眠一定要夠以外，還要靠「規律的小運動」，每天5000到7000步的快走，每週兩次到三次讓心跳上升的運動；多吃蔬菜、全穀、堅果、莓果，少吃加工肉、少喝含糖飲；避免長期處於微缺氧，例如：鼻過敏、打呼、睡眠呼吸中止等

他還提醒，不妨透過觀察日常的小變化，就是追蹤微血管健康的簡單方法：刮到或撞到，注意傷口多久結痂、紅腫是否比以前久、瘀青好得速度等，都是最直接的「微血管健康指標」。

