1抗生素即可對付頑強幽門桿菌 國內醫界聯盟研發環保新藥

〔記者王俊忠／台南報導〕集結國內10多家醫院醫師群組成的「台灣胃酸相關疾病暨微菌叢聯盟（TARD-M）」，完成「神力小餐包幽門桿菌治療」的大型研究，研究發現借助新藥「福星定」的力量，只要用1種抗生素幾乎能把幽門桿菌趕盡殺絕，不僅減少治療的副作用、還很環保，降低抗生素造成的環境污染，避免多重抗藥菌產生，安南醫院指可謂是「綠色醫療新典範」。

台南市立安南醫院副院長許秉毅與高雄醫學大學前副校長吳登強教授利用新藥「福星定」（是1種鉀離子競爭性胃酸抑制劑） 的抑酸力，將胃內pH值從2.0拉高到7.5，誘導幽門桿菌進入複製期，大幅增強抗生素「阿默克西靈」抑制幽菌細胞壁合成，殺死細菌，發明出「小餐包治療（BAP therapy）」，除菌率高達98%，副作用極低、同時能減少抗生素污染環境。

「台灣胃酸相關疾病暨微菌叢聯盟（TARD-M）」是由許秉毅與國內10多家醫院醫師群合組的研究團隊。TARD-M完成全球第1個「小餐包治療」大型研究共收錄390人，隨機給小餐包治療、標準三合治療與福星定二合治療，結果顯示3組患者的除菌率分別為98%、88%與88%，小餐包療效遠優於標準三合與福星定二合治療。此成果發表於今年台灣消化醫學會年會、並獲得學會頒發「傑出研究獎」。

這「小餐包治療」改變需同時用多種抗生素才能根治幽門桿菌的傳統治療觀念。許秉毅表示，過去醫學上認為治幽菌這種頑強的細菌需使用多重抗生素，目前台灣健保給付的療法皆使用2-3種抗生素來治療。以多重抗生素治療雖可提升除菌率，但眾多抗生素進入人體，會破壞腸道生態、造成許多副作用；同時抗生素或其代謝物會經糞便及尿液排泄，造成環境污染。

吳登強表示，事實上，全球幽菌對抗生素「阿默克西靈」抗藥性極低，約僅1%，可說是幽門桿菌的「死穴」。如能善用「阿默克西靈」，只使用1種抗生素，就能輕易清除幽菌。

「小餐包治療」發明人之一許秉毅說，小餐包治療使用鉍劑、阿默克西靈和鉀離子競爭性酸抑制劑3種藥物獵殺幽菌，其英文首字母縮寫BAP恰是「小餐包」單字，所以BAP療法又稱小餐包療法。研究團隊成員指小餐包療法費用低，建議健保署可納入健保給付。

近期1位陳太太接受許秉毅幽菌治療後，也邀請丈夫一起檢查。後來發現丈夫同樣受到感染，經治療後康復，避免夫妻之間的交互感染。

