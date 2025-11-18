限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》失智前6大信號燈 醫：持續半年以上得小心
〔健康頻道／綜合報導〕失智是本世紀最令人擔心的病症，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，在記憶開始掉線前，大腦會用情緒與行為偷偷示警。
黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文指出，別以為失智症初期症狀是忘東忘西，而是有6大早期行為信號，且持續6個月以上，都值得注意：
請繼續往下閱讀...
●突然冷漠、失去興趣：
以前熱衷的活動突然不做了。這不是「不想動」，而是大腦動力系統（多巴胺路徑）開始失衡。
●焦慮或恐慌變多：
明明沒什麼大事，卻心慌、睡不好、反覆擔心。研究發現焦慮與阿茲海默症的 tau 蛋白堆積相關。
●衝動、暴躁、容易爆炸：
以前很溫和，現在動不動就「炸了」。這是前額葉抑制力下降的典型表現。
●變得懷疑、容易誤會他人：
開始懷疑家人藏錢、懷疑鄰居說壞話…這不是「脾氣差」，是大腦解讀社會訊號的能力出現問題。
●情緒反覆、陰晴不定：
今天很開心，明天突然低落，一天變好幾次。像情緒溜滑梯，其實是神經傳導物質逐漸混亂。
●動機下降：什麼都不想做：
什麼都「好麻煩」。其實是大腦獎酬迴路（reward system）受到影響。
黃軒也提出保護大腦6大作為：有節奏的作息、每天至少活動20-30 分鐘、抗發炎飲食、保持社交、設定「小小的生活挑戰」等，像是生活挑戰，可以每天做一件小任務，學一個新單字也能刺激前額葉，維持活性。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應