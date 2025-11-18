健康網》失智前6大信號燈 醫：持續半年以上得小心

每天背一個單字，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說，也是可以刺激前額葉，維持活性的方法之一；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕失智是本世紀最令人擔心的病症，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，在記憶開始掉線前，大腦會用情緒與行為偷偷示警。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文指出，別以為失智症初期症狀是忘東忘西，而是有6大早期行為信號，且持續6個月以上，都值得注意：

●突然冷漠、失去興趣：

以前熱衷的活動突然不做了。這不是「不想動」，而是大腦動力系統（多巴胺路徑）開始失衡。

●焦慮或恐慌變多：

明明沒什麼大事，卻心慌、睡不好、反覆擔心。研究發現焦慮與阿茲海默症的 tau 蛋白堆積相關。

●衝動、暴躁、容易爆炸：

以前很溫和，現在動不動就「炸了」。這是前額葉抑制力下降的典型表現。

●變得懷疑、容易誤會他人：

開始懷疑家人藏錢、懷疑鄰居說壞話…這不是「脾氣差」，是大腦解讀社會訊號的能力出現問題。

●情緒反覆、陰晴不定：

今天很開心，明天突然低落，一天變好幾次。像情緒溜滑梯，其實是神經傳導物質逐漸混亂。

●動機下降：什麼都不想做：

什麼都「好麻煩」。其實是大腦獎酬迴路（reward system）受到影響。

黃軒也提出保護大腦6大作為：有節奏的作息、每天至少活動20-30 分鐘、抗發炎飲食、保持社交、設定「小小的生活挑戰」等，像是生活挑戰，可以每天做一件小任務，學一個新單字也能刺激前額葉，維持活性。

