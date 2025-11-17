植物人上下床更安全 創世苗栗院啟用新移位設備

懸吊移位系統不僅能讓植物人於上下床移動時更安全，也大幅減輕護理與照顧人員負擔。（創世苗栗院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕植物人照護辛苦不易，尤其上下床移動更是疏忽不得。冠軍建材支持創世基金會10年，今年捐贈20萬元為苗栗院添購、建置懸吊移位系統，今（17）日辦理捐贈暨啟用儀式；院方表示，此套系統不僅能讓住院院民上下床移動更安全，也大幅減輕護理與照顧人員負擔與職業傷害。

冠軍建材總經理林祐宇表示，創世基金會長年守護植物人家庭，這份照護需要的不只是技術，更需要長期的關懷與溫度。多年來冠軍磁磚持續捐助設備經費，見證了許多家庭因此獲得幫助。今天看到懸吊系統正式啟用，希望以實際行動拋磚引玉，邀請更多企業一同加入這份力量，讓植物人照護更安全、更有尊嚴。

創世苗栗院院長陳綠蓉表示，感謝冠軍建材十年如一日的支持。懸吊系統的完成，不僅提升院民移位的安全性與舒適度，照護品質實質升級。目前創世苗栗分院有20間寢室，安養65位植物人，今年計畫新增6套懸吊式電動移位設備，目前僅完成1套，盼社會各界共同支持。歡迎企業洽詢合作或捐助方式、設備詳情，請洽愛心專線：037-275848，希望小組。

