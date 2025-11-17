植物性飲食逆轉高血壓 大鼠隱性心臟病不藥而癒

研究發現，植物性飲食可以預防和逆轉高血壓大鼠的1種隱性心臟病。圖為心臟病示意圖。（擷自X@FirstDoctor）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，營養均衡的植物性飲食可預防和逆轉高血壓大鼠的1種隱性心臟病，該研究發表在美國心臟協會雜誌期刊。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國喬治亞州立大學生物醫學科學研究所的研究人員指出，研究表明以水果、蔬菜、堅果和豆類為主的飲食，可能有助於預防和改善高血壓大鼠的冠狀動脈微血管功能障礙（CMD）。

CMD是種隱性心臟病，當供應心臟的極小血管受損時就會發生。高血壓會顯著增加CMD的風險，導致反覆胸痛、住院次數增加、心臟衰竭以及更高的死亡風險。

研究團隊對患有自發性高血壓的雌性大鼠進行了為期6個月的餵養，分別餵以不含植物性食物的精製對照組飲食，或以植物性食物為主的飲食，後者包含28%的水果、蔬菜、堅果和豆類。

餵食結束後，研究團隊透過測量冠狀動脈血流儲備（CFR）和心臟磁振造影技術來評估大鼠情況。研究人員發現，以植物為主的飲食既能預防高血壓大鼠出現CMD，又能逆轉已出現的CMD。

研究通訊作者、喬治亞州立大學生物醫學科學研究所博士後研究員納賈爾（Rami S. Najjar）表示，雖然高血壓持續存在，植物性飲食仍對CMD產生了有益效果，這表明該飲食對心臟的小血管具有靶向作用。

納賈爾聲稱，研究團隊認為此效果是由於血管細胞功能改善，從而抵消了高血壓的損害。他解釋，當血管細胞受損時，心臟血管會收縮，使血液無法正常流動。而植物性飲食恢復這些細胞的功能，使血管能正常擴張。

目前針對CMD的治療方法效果有限，許多患者仍飽受嚴重併發症的困擾，因此迫切需要新治療方案。納賈爾強調，此研究是首批表明飲食可以作為治療CMD的方向的研究之一。

