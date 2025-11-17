健康網》日本流感拉警報 醫：8類人落地48小時先加強免疫力

出國易染上流感，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒建議，坐飛機要注意鼻腔保命3步驟；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據日本厚生勞動省在上週發布最新流感數據，多個地區已達「警報」級別，全日本3800家醫療機構通報8萬4183例，平均一個醫療院所有21.82例。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文表示，在國外生病又加上語言不通，染上流感是非常糟的組合。

尤其在旅遊舟車勞頓之下，被流感襲擊機率很高，往往是隔天症狀接踵而來，有8類族群要格外小心：65歲以上、有慢性病、懷孕、小於5歲幼童、免疫力弱、長途飛行調時差者、去寒冷國家或乾燥地區。

黃軒表示，他也不是危言聳聽，出國旅遊的人熬夜、喝酒，鼻腔乾乾的，加上免疫力差，很有可能隔天就變重症了。因此，在長途飛行期間，要保濕鼻腔，不然病毒更容易黏上你。

黃軒分享，飛機上的「鼻腔保命3步驟」：

● 生理食鹽水噴鼻：每2-3小時補一次水分，讓黏膜保持「濕潤+活著」。

● 多喝水：不是口渴才喝，是持續補。

● 不要喝酒：酒精會讓黏膜更乾、更脆弱。（而且在飛機上代謝酒精會更慢，頭會更痛）

預防在國外染上流感，因為抵達後的48小時，你的免疫力剛好是在谷底。

● 不要馬上吃重口味、喝酒、熬夜。

● 補眠、補水、吃好、曬太陽。

● 戴口罩，避免被異國病毒偷襲。

