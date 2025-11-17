健康網》醫界大老陳耀昌、戴鐵雄隕落 醫：攝護腺癌連復發都無聲無息

骨髓移植教父陳耀昌因攝護腺癌病逝於台大醫院。台灣癌症基金會表示，攝護腺癌生長速度比其他癌症來得緩慢，不易早期發現。（取自陳耀昌臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕骨髓移植教父陳耀昌、恆春萬能醫師戴鐵雄在生前罹患攝護腺癌，台灣癌症基金會表示，好發年齡在60到80歲之間的男性，45歲以前的攝護腺癌病人相對少見。攝護腺癌生長速度比其他癌症來得緩慢。

陳耀昌曾於64歲時發現攝護腺癌，並接受放射治療，後來傳出康復，但哪裡知道到晚年又復發，再發現時已轉移了，享年76歲，台大醫師皆表示，恩師還年輕，但攝護腺癌連復發也無聲無息的，令人措手不及。

根據台灣癌症基金會衛教資料指出，除年齡外，影響攝護腺癌的成因包括荷爾蒙、飲食和家族因素等。在飲食方面，過多攝取紅肉、高脂乳酪產品等有助癌細胞生長。一等親罹患過攝護腺癌的人，罹患此癌症的風險也比較高。

較為可怕的是，早期的攝護腺癌可能沒有任何症狀。即使有症狀，也因為與良性攝護腺肥大症狀差不多而不易區分。台灣癌症基金會指出，由於攝護腺癌的生長速度緩慢，病人在求醫時往往已是中晚期癌症，因而延誤治療的黃金時機。而每位攝護腺癌患者的症狀都可能有所不同，有些人甚至完全不會出現症狀。

8常見的症狀 請盡速就醫

●排尿困難。

●排尿時尿流的力道較弱或會中斷

●小便次數增加、夜間頻尿。

●難以將膀胱中的尿液完全排空。

●排尿時有疼痛或灼熱感。

●尿液或精液中有血。

●背部、臀部、骨盆處有持續無法消除的疼痛。

●射精疼痛。

