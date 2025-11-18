健康網》蕁麻疹「牙」起來 皮膚科醫自曝「喇牙」癢了3天

慢性蕁麻疹病患，台大醫院皮膚部主任朱家瑜叮嚀，切記不要症狀好轉就自行停藥，否則蕁麻疹會反覆發作，不甚其擾；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕蕁麻疹「牙」起來！尤其是那奇癢無比，連台灣皮膚科醫會常務理事、台大醫院皮膚部主任朱家瑜也曾體驗急性蕁麻疹經歷，「我發作了3天」他伸出手說：「還做了切片」。

朱家瑜回憶那是有一回在公園運動完，在關上車門前，可能一隻「喇牙」掉進車內，在停紅綠燈時，這隻「喇牙」跑出來，在一時情急，他胡亂打一番，牠的殘肢掉落在皮膚上。沒多久引發他第一次急性蕁麻疹體驗。

朱家瑜說，在下午皮膚就開始長一疱、一疱的，先開始擦上止癢藥膏，心想大概一天就可以痊癒，沒想到到了第二天還持續，自己就開始懷疑是不是嚴重的過敏反應，因此，為自己做了切片檢查，馬上服用類固醇、抗組織胺，持續2天才復元。

台大醫院皮膚部主任朱家瑜曾得過一次急性蕁麻疹，連類固醇都用上，但他表示，慢性病患不能因症狀消失就自行停藥，那會不時「牙」起來，成為生活困擾。（記者李惠芬攝）

朱家瑜回顧那次急性蕁麻疹，試圖找出自己的病源，他認為，應該是那隻「喇牙」所致，雖然沒有被叮咬，只是接觸到牠的觸角、觸鬚。哪怕是在樹下沒有接觸到昆蟲，可能在空氣中漂浮牠們的毒毛，通常都是不知覺，而這類屬急性蕁麻疹，一般來說，接受治療後可恢復。

最怕的是慢性蕁麻疹，朱家瑜指出，若症狀持續超過六週即為慢性蕁麻疹，主要受到自體免疫失調導致。

朱家瑜提醒，就算完全不接觸過敏原仍會發病。另外，也有患者會誤認為「出現症狀時再用藥即可」，但慢性自發性蕁麻疹誠如其名屬於慢性病，在處方上，也是可以開立慢性處方箋。因此，治療方式與糖尿病、高血壓控制一樣，需要每日規律服藥才能改善病程。

