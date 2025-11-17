自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》國光女神梁云菲自曝前額葉失能 醫：壓力導致失去活性

2025/11/17 17:42

「國光女神」梁云菲在IG上寫「我的前額葉失能日記」，身心科醫師周伯翰，此病症常常和憂鬱與焦慮與生活壓力有關係。（取自梁云菲臉書）

「國光女神」梁云菲在IG上寫「我的前額葉失能日記」，身心科醫師周伯翰，此病症常常和憂鬱與焦慮與生活壓力有關係。（取自梁云菲臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「國光女神」梁云菲14日發文透露近來被醫師診斷為「非典型憂鬱症鬱期」，且前額葉活化程度偏低，她在IG上撰寫「我的前額葉失能日記」。

她表示，大概有快3個月時間，時不時就會出現整個人像在空轉的狀態，就是每天躺在床上，什麼都做不了，除了進食，其他時間像是個廢人。

身心科醫師周伯翰指出，「大腦前額葉」功能低下，是因為壓力導致失去活性，可以經由適當的「大腦經顱磁刺激治療 rTMS」，前額葉功能可望恢復，自律神經失調症狀、胸悶、心悸等症狀也不藥而癒了。

周伯翰表示，根據刊登在國際期刊《Brain Stimulation》的研究顯示，「大腦前額葉」和「自律神經系統」有互相連結的神經，當大腦前額葉因為憂鬱、焦慮或情緒壓力導致功能低下時，便會進而發出訊號影響自律神經，導致功能失調。

「大腦前額葉」功能低下常見症狀包括：失眠、頭痛、心悸、胸悶、喉嚨異物感、腸胃不適等，而患者往往忽略本身承受的壓力與負面情緒，常因為各種上述身體不適，跑到內外科就醫，導致「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

他建議，此類情況常常和憂鬱、焦慮與生活壓力有關係，因此需要身心科醫師細心評估，找出潛在的病因，對症下藥治療。輕度失調症狀可以藉由養成良好的生活習慣，如有氧運動、心理諮商、正念減壓、補充營養品如EPA、色胺酸等獲得改善；症狀較嚴重者則需要求助身心科醫師評估是否需要藥物與腦刺激治療。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

